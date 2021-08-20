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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 12:17

Просмотров: 918

В Актау подростку требуется помощь

В Актау 16-летнему Ивану Каракозову требуется помощь. Подросток уже год борется c заболеванием, при котором в лимфатической системе образуются злокачественные (раковые) клетки. Мама мальчика обращается с просьбой ко всем неравнодушным - помочь семье финансово, чтобы оплатить лечение её сына за границей.

Фото из личного архива Ольги Рязановой
Мама Ивана Ольга Рязанова говорит, что за год лечения в нашей стране положительной динамики у её сына не наблюдается.

- Состояние Вани сегодня ухудшилось, накопилась жидкость в плевральной полости. Мы легли в областную детскую больницу. Тут у нас возьмут все необходимые анализы и будут дренировать под наркозом. Я надеюсь, всё пройдёт хорошо. Сейчас Ваня в реанимации, там будут проводить все необходимые манипуляции. Я верю, что всё будет хорошо. Ваня должен жить. Пожалуйста, помогите Ване победить болезнь, - обращается ко всем неравнодушным Ольга.

По словам мамы мальчика, Ивана готова принять клиника в Стамбуле, но для этого необходимы немалые средства.

- Это огромная радость, но это очень большая сумма для лечения. Указан большой диапазон цен на услуги, которые мы должны пройти по прилёту. Учитывая тяжёлое состояние Ивана, потребуется 100 000 долларов США, это 42 500 000 тенге по курсу на сегодняшний день. И это только начало. Но и эта сумма для нас неподъёмная. 100 000 долларов - это сумма за обследование, нахождение в клинике и получение химии, максимум, 1-2 блока. После получения химии понадобится ещё какая-то сумма денег, зависящая от динамики ответа на лечение. Я вас молю, помогите спасти сыночка. Ведь он такой молодой, у него вся жизнь впереди. Вместе мы справимся, и у Вани будет шанс на счастливую и беззаботную жизнь. Я знаю, что добрых и отзывчивых людей очень много. Состояние Вани ухудшается с каждым днём, болезнь прогрессирует, - говорит мама мальчика.

Помочь Ване можно по указанным ниже реквизитам. Все реквизиты оформлены на маму Ивана.
Рязанова Ольга Александровна.
Каспий голд: 4400 4301 1748 8533
8 775 839 90 59 Ольга Р.
Halyk bank: 4405 6397 5980 9237
KZ156010002018818764.
PayPal: https://www.paypal.me/karakozovivan
Сбербанк России: 2202 2032 8536 1756 Rybina Natalia Yurevna
Сбербанк Вани: 4263 4333 3423 9339 Karakozov Ivan Sergeevich.

Более подробную информацию, а также задать вопросы маме можно по телефону: 8 775 839 90 59 - Ольга.




В Актау подростку требуется помощь
В Актау подростку требуется помощь
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Комментарии ( 1 )

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 babe (Посетители) Сегодня, 12:28
Дай бог здоровья Ивану ! Крепись ! Ты должен жить! Перевела.
 
 

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