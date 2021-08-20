В Актау подростку требуется помощь

Мама Ивана Ольга Рязанова говорит, что за год лечения в нашей стране положительной динамики у её сына не наблюдается.- Состояние Вани сегодня ухудшилось, накопилась жидкость в плевральной полости. Мы легли в областную детскую больницу. Тут у нас возьмут все необходимые анализы и будут дренировать под наркозом. Я надеюсь, всё пройдёт хорошо. Сейчас Ваня в реанимации, там будут проводить все необходимые манипуляции. Я верю, что всё будет хорошо. Ваня должен жить. Пожалуйста, помогите Ване победить болезнь, - обращается ко всем неравнодушным Ольга.По словам мамы мальчика, Ивана готова принять клиника в Стамбуле, но для этого необходимы немалые средства.- Это огромная радость, но это очень большая сумма для лечения. Указан большой диапазон цен на услуги, которые мы должны пройти по прилёту. Учитывая тяжёлое состояние Ивана, потребуется 100 000 долларов США, это 42 500 000 тенге по курсу на сегодняшний день. И это только начало. Но и эта сумма для нас неподъёмная. 100 000 долларов - это сумма за обследование, нахождение в клинике и получение химии, максимум, 1-2 блока. После получения химии понадобится ещё какая-то сумма денег, зависящая от динамики ответа на лечение. Я вас молю, помогите спасти сыночка. Ведь он такой молодой, у него вся жизнь впереди. Вместе мы справимся, и у Вани будет шанс на счастливую и беззаботную жизнь. Я знаю, что добрых и отзывчивых людей очень много. Состояние Вани ухудшается с каждым днём, болезнь прогрессирует, - говорит мама мальчика.Более подробную информацию, а также задать вопросы маме можно по телефону: 8 775 839 90 59 - Ольга.