«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 20 Августа
+31...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 426.66 KZT
  • €1 = 498.98 KZT
  • 1 RUB = 5.76 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 17:07

Просмотров: 308

Жители Актау пожаловались на высокий тариф за электроэнергию на ОДН

Общедомовые нужды в июле 2021 года, по словам жителей Актау, обошлись им дороже самого тарифа на электроэнергию. Ситуацию разъяснили в ТОО «AlliancEnergoSnab-Актау».

Фото пользователя Lada.kz
Жители Актау возмутились тарифами, начисленными за июль 2021 года.

- Получила жировку «Альянса» и обнаружила, что тариф на общедомовые нужды выше, чем тариф на электроэнергию в квартире. Нам на общедомовые какую-то особенную электроэнергию подают? - пишет жительница города.

Ещё одна жительница Актау сообщила, что в газете «Огни Мангистау» №№ 70-71 (12731-12732) от 24 июня 2021 года филиалом ТОО «AlliancEnergoSnab-Актау» было опубликовано уведомление о введении с 1 июля 2021 года нового тарифа за электроэнергию, согласованного с департаментом комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Мангистауской области:

1. Для физических лиц 15,96 тенге/кВт (с учетом НДС 17,88 тенге/кВт);
4. Для производителей социально-значимых продуктовых товаров (СЗПТ) 17,22 тенге/кВт (с учётом НДС 19,29 тенге/кВт).

- Однако, ТОО «AlliancEnergoSnab-Актау» выставлял жировки за электроэнергию до мая 2020 года 17,02 тенге, а с июня 2020 года 17,88 тенге, размер нового тарифа за электроэнергию, вводимую только с 01.07.2021г. Кроме того в жировках за июль месяц расходы на домовые нужды предъявлены нам по тарифу вышеуказанного пункта 4, то есть 19.29 тенге, приравнивая нас - физических лиц - к производителям социально-значимых продуктовых товаров (СЗПТ). Во время пандемии больше года излишне предъявлялось 0,86 тенге/кВт в месяц и с июля 2021 года ещё на 1,41 тенге с каждого квт, используемого на общедомовые расходы. Кто ответит в ТОО «AlliancEnergoSnab-Актау» за беспредел в незаконном повышении тарифа за электроэнергию с 01.06.2020 года и повышение тарифа на общедомовые расходы электроэнергии с 01.07.2021 г., - пишет жительница Актау Саулеш Караманова.

В ТОО «AlliancEnergoSnab-Актау» разъяснили, что за общедомовые нужды применяется единый для всех отпускной тариф, который утверждён департаментом комитета по регулированию естественных монополий в размере 17,22 тенге без НДС.

- То есть 17,22 - это тариф не для юридического лица, как сейчас идут разговоры, что якобы на ОДН юридический тариф установлен. Нет, тариф - 17,22 — это средний отпускной тариф. Он одинаковый, как для юридических лиц, так и для физических лиц. Тариф для физических лиц на электроэнергию идёт ниже отпускного тарифа - 15,96. А ОДНом пользуются не только физические лица, но и юридические, потому что ОДН — это не только потребление на бытовые нужды, но там есть и не на бытовые нужды, поэтому средний тариф у нас получается 17,22, и мы его ни понижаем и не превышаем. Он утверждён департаментом у нас с 1 июля 2021 года, - сказала Гульжан Алимбаева, руководитель филиала ТОО «AlliancEnergoSnab-Актау».

Она также отметила, что в скором времени, возможно, тариф на электроэнергию будет повышен.

- Несмотря на то, что с 1 июля «МАЭК» ещё повысил тариф, мы его ещё не применяли. Мы подали заявку ещё два месяца назад на увеличение тарифа на электроэнергию, потому что производитель повысил тариф. Пока ещё ведутся расчёты, точно сказать не могу, но для физических лиц, наверное, повысится только на 12 тиын. Но разница, которую мы недополучаем, естественно, будет ложиться на юридические лица и бюджетные организации, - сказала Гульжан Алимбаева.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ирон (Посетители) Сегодня, 17:36
Слышал я вроде как эта контора альянс занимается вот вот банкрот и типа маэк заберёт все обратно .да будет так .пусть эта Прокладка исчезнет
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Ирон
  • babushka
 Ingul (Посетители) Сегодня, 17:27
Уже сколько раз спрашивали, на кой эта контора?
Чем она занимается, кроме сбора денег?
Какую электроэнергию она поставляет?
У нас за лето несколько раз отключали, на продолжительное время, электроэнергию.
Так вот авариями занимается АУЭС и МАЭК.
Зачем это "пятое колесо"?
Чтобы тарифы росли?
Какой смысл в этой "конторе"?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика