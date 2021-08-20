Жители Актау пожаловались на высокий тариф за электроэнергию на ОДН

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Жители Актау возмутились тарифами, начисленными за июль 2021 года.



- Получила жировку «Альянса» и обнаружила, что тариф на общедомовые нужды выше, чем тариф на электроэнергию в квартире. Нам на общедомовые какую-то особенную электроэнергию подают? - пишет жительница города.



Ещё одна жительница Актау сообщила, что в газете «Огни Мангистау» №№ 70-71 (12731-12732) от 24 июня 2021 года филиалом ТОО «AlliancEnergoSnab-Актау» было опубликовано уведомление о введении с 1 июля 2021 года нового тарифа за электроэнергию, согласованного с департаментом комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Мангистауской области:



1. Для физических лиц 15,96 тенге/кВт (с учетом НДС 17,88 тенге/кВт);

4. Для производителей социально-значимых продуктовых товаров (СЗПТ) 17,22 тенге/кВт (с учётом НДС 19,29 тенге/кВт).



- Однако, ТОО «AlliancEnergoSnab-Актау» выставлял жировки за электроэнергию до мая 2020 года 17,02 тенге, а с июня 2020 года 17,88 тенге, размер нового тарифа за электроэнергию, вводимую только с 01.07.2021г. Кроме того в жировках за июль месяц расходы на домовые нужды предъявлены нам по тарифу вышеуказанного пункта 4, то есть 19.29 тенге, приравнивая нас - физических лиц - к производителям социально-значимых продуктовых товаров (СЗПТ). Во время пандемии больше года излишне предъявлялось 0,86 тенге/кВт в месяц и с июля 2021 года ещё на 1,41 тенге с каждого квт, используемого на общедомовые расходы. Кто ответит в ТОО «AlliancEnergoSnab-Актау» за беспредел в незаконном повышении тарифа за электроэнергию с 01.06.2020 года и повышение тарифа на общедомовые расходы электроэнергии с 01.07.2021 г., - пишет жительница Актау Саулеш Караманова.



В ТОО «AlliancEnergoSnab-Актау» разъяснили, что за общедомовые нужды применяется единый для всех отпускной тариф, который утверждён департаментом комитета по регулированию естественных монополий в размере 17,22 тенге без НДС.



- То есть 17,22 - это тариф не для юридического лица, как сейчас идут разговоры, что якобы на ОДН юридический тариф установлен. Нет, тариф - 17,22 — это средний отпускной тариф. Он одинаковый, как для юридических лиц, так и для физических лиц. Тариф для физических лиц на электроэнергию идёт ниже отпускного тарифа - 15,96. А ОДНом пользуются не только физические лица, но и юридические, потому что ОДН — это не только потребление на бытовые нужды, но там есть и не на бытовые нужды, поэтому средний тариф у нас получается 17,22, и мы его ни понижаем и не превышаем. Он утверждён департаментом у нас с 1 июля 2021 года, - сказала Гульжан Алимбаева, руководитель филиала ТОО «AlliancEnergoSnab-Актау».



Она также отметила, что в скором времени, возможно, тариф на электроэнергию будет повышен.



- Несмотря на то, что с 1 июля «МАЭК» ещё повысил тариф, мы его ещё не применяли. Мы подали заявку ещё два месяца назад на увеличение тарифа на электроэнергию, потому что производитель повысил тариф. Пока ещё ведутся расчёты, точно сказать не могу, но для физических лиц, наверное, повысится только на 12 тиын. Но разница, которую мы недополучаем, естественно, будет ложиться на юридические лица и бюджетные организации, - сказала Гульжан Алимбаева.