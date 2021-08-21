Коронавирусом заразились 234 человека в Мангистау

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По состоянию на 21 августа, у нас в регионе выявили 234 заболевших коронавирусом, также зафиксировано 207 фактов выздоровления.



Лидером по числу заражений за сутки в Казахстане является Алматы, там зафиксировано 1625 заражённых. На втором месте Нур-Султан - 951 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Замыкает тройку Карагандинская область. Там коронавирус подтвердился у 933 человек.



С начала пандемии в Мангистауской области зарегистрирован 17 961 случай заражения COVID-19. Выздоровели 12 453 человека.



Мангистау по-прежнему остаётся аутсайдером по вакцинации. Так I-м компонентом провакцинировано 130 896 человек, II-м компонентом - 91 889 человек.



Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации на 21 августа, наш регион остаётся в «красной» зоне наряду с городами Нур-Султан, Алматы, Шымкент, а также Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областями.