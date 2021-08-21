По «встречке» и без прав: Полиция оформила нарушителей в Актау

- Две машины так торопились, что пошли на обгон через двойную сплошную. У Toyota Camry была надпись службы доставки, видимо, опаздывал, - говорит водитель.

Предоставивший видео водитель сообщает, что он ехал с положенной скоростью 65 км/ч.Сотрудниками батальона патрульной полиции личности водителей были установлены.В отношении водителя Toyota Camry был составлен административный протокол по части 5 статьи 596 КоАП РК (Выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенной для встречного движения, лицом, лишённым либо не имеющим права управления транспортным средством). Ему предстоит выплатить штраф в размере 50 месячных расчётных показателей.Водителя Toyota 4Runner оформили по части 3 статьи 596 КоАП РК (Выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенной для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения). Наказание влечёт лишение права на управление транспортными средствами на срок шесть месяцев.Напомним, видео с нарушителями было опубликовано в рубрике «Народные новости».