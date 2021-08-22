Новые частные школы заработают в Актау

Дефицит ученических мест, по словам Багдат Турганбаевой, стал основным вопросом в сфере образования.В соответствии с поручением акима региона в Актау начата работа по расширению сети частных школ. В связи с этим в новом учебном году будут введены в эксплуатацию четыре частные школы на 1110 мест. Это начальная школа «Балдырган», «Актауский лицей для девочек», интеллектуальная школа «Самрук» и школа-лицей «Дарын».Начальная школа «Балдырган», расположенная в 32Б микрорайоне, будет работать в две смены. «Актауский лицей для девочек», находящийся в 15 микрорайоне, будет обучать детей по углубленному направлению. Интеллектуальная школа «Самрук» во 2 микрорайоне примет учеников-интеллектуалов. Школу-лицей «Дарын» в 24 микрорайоне в этом году посетят больше 600 учащихся.Работа этих школ, как отметила Багдат Турганбаева, облегчит нагрузку на государственные средние школы.