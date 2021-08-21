В постановление главного санврача Мангистау внесены изменения

Назад Вперед

















В постановление главного государственного санитарного врача Мангистауской области от 15 июля 2021 года № 14 «Об ужесточении ограничительных карантинных мер на территории Мангистауской области» внесены изменения по правилам оказания услуг для объектов, участвующих в проекте «Ashyq».Так, упрощены карантинные требования для ряда объектов в сфере оказания услуг.Лидерам проекта «Ashyq» в регионе разрешено работать до 00:00.Также в рамках проекта по субботам разрешена деятельность рынков под открытым небом.Ранее все объекты бизнеса были обязаны заканчивать работу до 20:00.В настоящее время на территории Мангистауской области зарегистрировано 2 093 участника проекта «Ashyq». Из них лидерами признаны 86.