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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:25

Просмотров: 1635

В постановление главного санврача Мангистау внесены изменения

Карантинные требования упростили для ряда объектов в регионе, сообщает межведомственная комиссия (МВК) по нераспространению COVID-19.

Фото из доступных источников
В постановление главного государственного санитарного врача Мангистауской области от 15 июля 2021 года № 14 «Об ужесточении ограничительных карантинных мер на территории Мангистауской области» внесены изменения по правилам оказания услуг для объектов, участвующих в проекте «Ashyq».

Так, упрощены карантинные требования для ряда объектов в сфере оказания услуг.

Лидерам проекта «Ashyq» в регионе разрешено работать до 00:00.

Также в рамках проекта по субботам разрешена деятельность рынков под открытым небом.

Ранее все объекты бизнеса были обязаны заканчивать работу до 20:00.

В настоящее время на территории Мангистауской области зарегистрировано 2 093 участника проекта «Ashyq». Из них лидерами признаны 86.




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В постановление главного санврача Мангистау внесены изменения


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Комментарии ( 1 )

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 Космос (Посетители) Сегодня, 21:19
Как показала жизнь, проект Ашик к борьбе с заразой отношения не имеет от слова совсем. Это формальный инструмент издевательства над гражданами для пополнения бюджета. В большинстве магазинов висят только таблички, охранники уже забили на это дело. Глупо требовать Ашик в магазин с десятком человек и свободное столпотворение, например, на солдатском пляже, здесь бессильны санитары... )))
Ашик нужен, чтоб подловить кого в "узком месте" только для штрафов ;)
 
 

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