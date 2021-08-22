Коронавирусом заболели 153 человека в Мангистау

Фото из доступных источников

По состоянию на 22 августа, у нас в регионе выявили 153 заболевших коронавирусом, также зафиксировано 249 фактов выздоровления.



Лидером по числу заражений за сутки в Казахстане является Алматы, там зафиксировано 1613 заражённых. На втором месте Карагандинская область - 920 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, замыкает тройку - Нур-Султан, там коронавирус подтвердился у 829 человек.



С начала пандемии в Мангистауской области зарегистрировано 18 114 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 12 702 человека.



Мангистау остаётся аутсайдером по вакцинации. Так I-м компонентом провакцинировано 131 610 человек, II-м компонентом - 92 700 человек.



Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации на 22 августа, наш регион остаётся в «красной» зоне наряду с городами Нур-Султан, Алматы, Шымкент, а также Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областями. В «зеленой» зоне только Туркестанская область.