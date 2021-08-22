Наркограффити массово уничтожают в Актау

В рамках мероприятия, которое проходило с 16 июля по 16 августа, сотрудники управления по противодействию наркопреступности совместно с кинологами путём закрашивания уничтожили более 500 различных граффити с рекламой наркотиков.Среди населения также проводилась разъяснительная работа об опасности употребления наркотиков, участия в незаконном обороте в роли закладчиков или курьеров и мерах наказания.Подобные рейдовые мероприятия проводятся на постоянной основе. К ним привлекают волонтёров и членов молодёжного крыла «Жас Отан».