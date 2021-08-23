Водитель создал аварийную обстановку в пригороде Актау и получил штраф

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Сотрудники батальона патрульной полиции установили личность водителя Hyundai Elantra, который нарушил правила дорожного движения.
На него был составлен административный протокол по части 1 статьи 606 КоАП РК (Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки, то есть вынудившее других участников движения резко изменить скорость, направление движения).
Нарушителю грозит штраф в размере десяти месячных расчетных показателей, то есть 29 170 тенге.
Напомним, видео с нарушителями было опубликовано в рубрике «Народные новости».
На него был составлен административный протокол по части 1 статьи 606 КоАП РК (Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки, то есть вынудившее других участников движения резко изменить скорость, направление движения).
Нарушителю грозит штраф в размере десяти месячных расчетных показателей, то есть 29 170 тенге.
Напомним, видео с нарушителями было опубликовано в рубрике «Народные новости».
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