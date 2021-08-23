Чиновники пообещали построить игровые площадки в пригороде Актау в следующем году

- В следующем году планируется строительство детских площадок в жилых массивах «Приозёрный» и «Приморский», - сообщили в акимате.

По словам жителя жилого массива «Приозёрный-3» Амана, детям негде играть. Все бегают по дороге, где постоянно ездят машины.В одном доме, как он говорит, проживают, как минимум, трое детей, но ни одной игровой площадки поблизости нет.Чиновники ответили, что акиматом села Умирзак в этом году построена одна игровая и одна спортивная площадки в жилом массиве «Рауан», также одна игровая площадка в селе Умирзак.Напомним, видеообращение было опубликовано 19 августа в рубрике «Народные новости».