Чиновники пообещали построить игровые площадки в пригороде Актау в следующем году

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По словам жителя жилого массива «Приозёрный-3» Амана, детям негде играть. Все бегают по дороге, где постоянно ездят машины.
В одном доме, как он говорит, проживают, как минимум, трое детей, но ни одной игровой площадки поблизости нет.
Чиновники ответили, что акиматом села Умирзак в этом году построена одна игровая и одна спортивная площадки в жилом массиве «Рауан», также одна игровая площадка в селе Умирзак.
Напомним, видеообращение было опубликовано 19 августа в рубрике «Народные новости».
В одном доме, как он говорит, проживают, как минимум, трое детей, но ни одной игровой площадки поблизости нет.
Чиновники ответили, что акиматом села Умирзак в этом году построена одна игровая и одна спортивная площадки в жилом массиве «Рауан», также одна игровая площадка в селе Умирзак.
- В следующем году планируется строительство детских площадок в жилых массивах «Приозёрный» и «Приморский», - сообщили в акимате.
Напомним, видеообращение было опубликовано 19 августа в рубрике «Народные новости».
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