«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 23 Августа
+30...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 426.93 KZT
  • €1 = 498.36 KZT
  • 1 RUB = 5.73 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:42

Просмотров: 280

Чиновники пообещали построить игровые площадки в пригороде Актау в следующем году

Просьбу местных жителей установить детскую площадку в жилом массиве «Приозёрный-3» прокомментировали в пресс-службе городского акимата.

Кадр видео
По словам жителя жилого массива «Приозёрный-3» Амана, детям негде играть. Все бегают по дороге, где постоянно ездят машины.

В одном доме, как он говорит, проживают, как минимум, трое детей, но ни одной игровой площадки поблизости нет.

Чиновники ответили, что акиматом села Умирзак в этом году построена одна игровая и одна спортивная площадки в жилом массиве «Рауан», также одна игровая площадка в селе Умирзак.

- В следующем году планируется строительство детских площадок в жилых массивах «Приозёрный» и «Приморский», - сообщили в акимате.


Напомним, видеообращение было опубликовано 19 августа в рубрике «Народные новости».




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика