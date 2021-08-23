Фото с сайта coronavirus.kz

В лидерах по числу заболевших, по-прежнему, остаётся Алматы, где 1615 заболевших. Далее следуют Карагандинская область (913) и Нур-Султан (650).



В Мангистауской области зарегистрировано 219 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за сутки в Казахстане 5097 человек, в том числе в Мангистауской области 252.