Из костей могу дом построить: Фермер Мангистау рассказал о засухе и гибели скота

- Я здесь родился, вырос и прожил всю жизнь. С Пяти лет занимаюсь животноводством, никогда такой засухи не было! В первый раз такое вижу, у нас большая беда. У меня в начале лета было 25 лошадей, сейчас осталось 10. Потерял 15 голов. Одна лошадь стоит, примерно скажем, 400 тысяч тенге. Вот считайте, около 6 миллионов тенге потерял. Просто так, как с куста, — рассказал Кушербаев.

- Дождя нет, трава не растёт. Корма и сена нет. Никакой помощи нет от государства. Сами по себе мы здесь, — отметил мужчина.

- Заставляют кучу документов собирать. Мы здесь всё бросаем, едем в город, оформляем, собираем… а потом нам звонят и говорят, что с документами проблемы, что собрали неправильно. Снова едем в город. И так по несколько раз «футболят» из кабинета в кабинет. А кто за скотом будет смотреть, пока я целыми днями бегаю по кабинетам? — негодует фермер.

- Почему нельзя просто взять и помочь, а не придумывать эти трудности? Каждый день в город ездить — это огромные деньги. Одно только топливо сколько стоит — заявил Кушербаев.

- Один пресс тюка сена сейчас стоит 1 500 тенге. Там около 15 килограммов. В день лошади съедают около 10 таких тюков. Так и считайте: 15 000 тенге в день только на кормежку лошадей. А их только сеном кормить не будешь. Ещё комбикорм надо покупать, мешок стоит около 2 500 тенге", — рассказал Кушербаев.

- Оставшихся лошадей кормить нечем. Они умрут до конца года. Хочу продать их другому фермеру, который сможет их прокормить. Так вы посмотрите на них! Ребра у всех к небу торчат из-под кожи. Никто даже бесплатно не берет таких лошадей, — подчеркнул фермер.

- В Мангистау помогают, везут помощь. Но у нас ничего нет! Никто из акимата к нам даже не приезжал. Они нас не видят, мы их не видим. Никому наверху мы не нужны. Не знаем, что будет дальше. Весь скот потеряем в этом году и останемся без ничего, — заявил Кушербаев.

- К концу, может, за 10 тысяч начнут фермеры продавать. Кто знает. Кто может гарантии дать, что все будет хорошо? Никто! Нужны технологии, как в Дубае, где вызвали искусственный дождь. Вот это была бы помощь. Помните, в 30-х годах люди умирали от голода. Так у нас сейчас животные погибают. А если животных не будет, мяса не будет, люди чем будут питаться? Об этом же тоже надо думать", — считает Кушербаев.

- Наш крик никто не слышит, там все глухие. Туркестан, Шымкент, Актобе нам отправляют помощь. Нет, не видим! Не верите? Кого угодно здесь спросите. Тут столько костей моих животных в окрестностях. Я из этих костей могу себе дом построить уже! — заявил Олжас Кушербаев.