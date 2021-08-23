Из костей могу дом построить: Фермер Мангистау рассказал о засухе и гибели скота

Олжас Кушербаев
О 75-летнем фермере из Тупкараганского района Мангистауской области Олжасе Кушербаеве рассказывает «Экспресс-К». Мужчина, как и все фермеры, с которыми нам довелось пообщаться, пожаловался на отсутствие поддержки со стороны государства.
Фермер добавил, что с завидной периодичностью слышит о том, что в Мангистаускую область поступают денежные средства для помощи животноводам. Однако в то же время заявил, что получить эту помощь практически невозможно.
По словам местных жителей, вся помощь, о которой говорят наверху, доходит лишь до близлежащих к Актау населенных пунктов. Тем же, кто живет в глубинке региона, трава лишь только снится.
Он добавил, что фермеры бы не возмущались насчет цен, если бы они не выросли. Так, до нынешнего года один тюк сена стоил около 500—600 тенге. Такая же цена была и для мешка комбикорма.
По его словам, животные от безысходности начинают есть землю с песком. Затем умирают из-за проблем с желудком.
Фермеры предполагают, что к концу года из-за засухи мясо подорожает в разы. Некоторые уже сейчас заявили, что будут продавать килограмм баранины, как минимум, за 5 000—6 000 тенге.
Мужчина заявил, что все фермеры сейчас "злые как собаки".
- Я здесь родился, вырос и прожил всю жизнь. С Пяти лет занимаюсь животноводством, никогда такой засухи не было! В первый раз такое вижу, у нас большая беда. У меня в начале лета было 25 лошадей, сейчас осталось 10. Потерял 15 голов. Одна лошадь стоит, примерно скажем, 400 тысяч тенге. Вот считайте, около 6 миллионов тенге потерял. Просто так, как с куста, — рассказал Кушербаев.
- Дождя нет, трава не растёт. Корма и сена нет. Никакой помощи нет от государства. Сами по себе мы здесь, — отметил мужчина.
Фермер добавил, что с завидной периодичностью слышит о том, что в Мангистаускую область поступают денежные средства для помощи животноводам. Однако в то же время заявил, что получить эту помощь практически невозможно.
- Заставляют кучу документов собирать. Мы здесь всё бросаем, едем в город, оформляем, собираем… а потом нам звонят и говорят, что с документами проблемы, что собрали неправильно. Снова едем в город. И так по несколько раз «футболят» из кабинета в кабинет. А кто за скотом будет смотреть, пока я целыми днями бегаю по кабинетам? — негодует фермер.
- Почему нельзя просто взять и помочь, а не придумывать эти трудности? Каждый день в город ездить — это огромные деньги. Одно только топливо сколько стоит — заявил Кушербаев.
По словам местных жителей, вся помощь, о которой говорят наверху, доходит лишь до близлежащих к Актау населенных пунктов. Тем же, кто живет в глубинке региона, трава лишь только снится.
- Один пресс тюка сена сейчас стоит 1 500 тенге. Там около 15 килограммов. В день лошади съедают около 10 таких тюков. Так и считайте: 15 000 тенге в день только на кормежку лошадей. А их только сеном кормить не будешь. Ещё комбикорм надо покупать, мешок стоит около 2 500 тенге", — рассказал Кушербаев.
Он добавил, что фермеры бы не возмущались насчет цен, если бы они не выросли. Так, до нынешнего года один тюк сена стоил около 500—600 тенге. Такая же цена была и для мешка комбикорма.
- Оставшихся лошадей кормить нечем. Они умрут до конца года. Хочу продать их другому фермеру, который сможет их прокормить. Так вы посмотрите на них! Ребра у всех к небу торчат из-под кожи. Никто даже бесплатно не берет таких лошадей, — подчеркнул фермер.
По его словам, животные от безысходности начинают есть землю с песком. Затем умирают из-за проблем с желудком.
- В Мангистау помогают, везут помощь. Но у нас ничего нет! Никто из акимата к нам даже не приезжал. Они нас не видят, мы их не видим. Никому наверху мы не нужны. Не знаем, что будет дальше. Весь скот потеряем в этом году и останемся без ничего, — заявил Кушербаев.
Фермеры предполагают, что к концу года из-за засухи мясо подорожает в разы. Некоторые уже сейчас заявили, что будут продавать килограмм баранины, как минимум, за 5 000—6 000 тенге.
- К концу, может, за 10 тысяч начнут фермеры продавать. Кто знает. Кто может гарантии дать, что все будет хорошо? Никто! Нужны технологии, как в Дубае, где вызвали искусственный дождь. Вот это была бы помощь. Помните, в 30-х годах люди умирали от голода. Так у нас сейчас животные погибают. А если животных не будет, мяса не будет, люди чем будут питаться? Об этом же тоже надо думать", — считает Кушербаев.
Мужчина заявил, что все фермеры сейчас "злые как собаки".
- Наш крик никто не слышит, там все глухие. Туркестан, Шымкент, Актобе нам отправляют помощь. Нет, не видим! Не верите? Кого угодно здесь спросите. Тут столько костей моих животных в окрестностях. Я из этих костей могу себе дом построить уже! — заявил Олжас Кушербаев.