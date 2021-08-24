Коронавирус обнаружили у 242 человек в Мангистау за прошедшие сутки

Фото из доступных источников

По состоянию на 24 августа, у нас в регионе выявили 242 заболевших коронавирусом, также зафиксировано 223 факта выздоровления.



Лидером по числу заражений за сутки в Казахстане является Алматы, там зафиксировано 1505 заражённых. На втором месте Карагандинская область - 860 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, замыкает тройку - Нур-Султан, там коронавирус подтвердился у 422 человек.



С начала пандемии в Мангистауской области зарегистрировано 18 575 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 13 177 человек.



Мангистау остаётся аутсайдером по вакцинации. Так I-м компонентом провакцинировано 133 117 человек, II-м компонентом - 94 510 человек.

Он

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации на 24 августа, наш регион остаётся в «красной» зоне наряду с городами Нур-Султан, Алматы, Шымкент, а также Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областями. В «зеленой» зоне только Туркестанская область.