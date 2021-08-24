Цена на бензин в Мангистау не уступает другим регионам

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Анализ цен на бензин марки АИ-92 в регионах проходил с 13 по 20 августа в АЗС «Helios», «Petroretail», «Гаспромнефть Казахстан» и «Sinoil».



Итоги мониторинга показали, что в Мангистауской области цена за топливо варьируется в районе 172-174 тенге за литр.



Тем временем, самый дорогой бензин марки АИ-92 выявили в Алматинской области. Здесь цена за литр доходит до 178 тенге. Самое дешёвое горючее в Атырауской (165-166 тенге) и Актюбинской (165-170 тенге) областях.



Цена за литр бензина марки АИ-92 по регионам:



1) Нур-Султан – 172-175 тенге за литр;

2) Шымкент – 167-170 тенге за литр;

3) Алматы– 171-175 тенге за литр;

4) Акмолинская область – 175 тенге за литр;

5) Алматинская область – 175-178 тенге за литр;

6) Мангистауская область– 172-174 тенге за литр;

7) Атырауская область – 165-166 тенге за литр;

8) ЗКО – 166-170 тенге за литр;

9) Кызылординская область – 170-174 тенге за литр;

10) ВКО– 174-175 тенге за литр;

11) СКО – 175 тенге за литр;

12) Павлодарская область – 170 тенге за литр;

13) Костанайская область – 175 тенге за литр;

14) Туркестанская область – 167-175 тенге за литр;

15) Карагандинская область – 171-175 тенге за литр;

16) Актюбинская область – 165-170 тенге за литр;

17) Жамбылская область – 170-175 тенге за литр.