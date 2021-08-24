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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:30

Просмотров: 677

Цена на бензин в Мангистау не уступает другим регионам

Результаты мониторинга цен озвучили в Агентстве по защите и развитию конкуренции.

Фото из доступных источников
Анализ цен на бензин марки АИ-92 в регионах проходил с 13 по 20 августа в АЗС «Helios», «Petroretail», «Гаспромнефть Казахстан» и «Sinoil».

Итоги мониторинга показали, что в Мангистауской области цена за топливо варьируется в районе 172-174 тенге за литр.

Тем временем, самый дорогой бензин марки АИ-92 выявили в Алматинской области. Здесь цена за литр доходит до 178 тенге. Самое дешёвое горючее в Атырауской (165-166 тенге) и Актюбинской (165-170 тенге) областях.

Цена за литр бензина марки АИ-92 по регионам:

1) Нур-Султан – 172-175 тенге за литр;
2) Шымкент – 167-170 тенге за литр;
3) Алматы– 171-175 тенге за литр;
4) Акмолинская область – 175 тенге за литр;
5) Алматинская область – 175-178 тенге за литр;
6) Мангистауская область– 172-174 тенге за литр;
7) Атырауская область – 165-166 тенге за литр;
8) ЗКО – 166-170 тенге за литр;
9) Кызылординская область – 170-174 тенге за литр;
10) ВКО– 174-175 тенге за литр;
11) СКО – 175 тенге за литр;
12) Павлодарская область – 170 тенге за литр;
13) Костанайская область – 175 тенге за литр;
14) Туркестанская область – 167-175 тенге за литр;
15) Карагандинская область – 171-175 тенге за литр;
16) Актюбинская область – 165-170 тенге за литр;
17) Жамбылская область – 170-175 тенге за литр.



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Комментарии ( 2 )

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malovdmitriy (Посетители) Сегодня, 17:50
Как же не уступает, когда по таблице видно, что цены разные
 
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  • Ирон
  • arelav_74
 Ed Word (Посетители) Сегодня, 15:10
У нас даже цена на газ уже не уступает другим регионам, что уж говорить о рынке бензина который принадлежит определенным людям из одного круга приближенных... dance
 
 

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