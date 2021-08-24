Цены на лимоны рванули вверх в Актау

О повышении цен на лимон сегодня, 24 августа, сообщают горожане в социальных сетях.Журналисты Lada.kz проехались по рынкам и магазинам.Цена цитрусовых за штуку на рынке «Волна» в 5 микрорайоне составляет 300 тенге. Вчера же этот фрукт можно было приобрести за 200 тенге.На центральном рынке «РусКаз» в 23 микрорайоне стоимость одного лимона на данный момент достигает 350 тенге. До этого он стоил в пределах 220-250 тенге.На продуктовом рынке «Асар-с» в 23 микрорайоне за килограмм лимонов нужно будет заплатить 1500 тенге.В гипермаркете «Дина» два вида лимонов, килограмм которых стоит 1611 и 1669 тенге.В сети магазинов «KazFruit» сообщили, что цены у них остались на прежнем уровне. Стоимость килограмма цитрусовых составляет 1295 тенге.