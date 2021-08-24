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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:04

Просмотров: 1571

Цены на лимоны рванули вверх в Актау

Стоимость цитрусовых повысилась на рынках и в магазинах Актау.

Фото Рашида Исмагилова
О повышении цен на лимон сегодня, 24 августа, сообщают горожане в социальных сетях.

Журналисты Lada.kz проехались по рынкам и магазинам.

Цена цитрусовых за штуку на рынке «Волна» в 5 микрорайоне составляет 300 тенге. Вчера же этот фрукт можно было приобрести за 200 тенге.

Цены на лимоны рванули вверх в Актау


На центральном рынке «РусКаз» в 23 микрорайоне стоимость одного лимона на данный момент достигает 350 тенге. До этого он стоил в пределах 220-250 тенге.

Цены на лимоны рванули вверх в Актау


На продуктовом рынке «Асар-с» в 23 микрорайоне за килограмм лимонов нужно будет заплатить 1500 тенге.

Цены на лимоны рванули вверх в Актау


В гипермаркете «Дина» два вида лимонов, килограмм которых стоит 1611 и 1669 тенге.

Цены на лимоны рванули вверх в Актау


В сети магазинов «KazFruit» сообщили, что цены у них остались на прежнем уровне. Стоимость килограмма цитрусовых составляет 1295 тенге.

Цены на лимоны рванули вверх в Актау



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Комментарии ( 1 )

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Абвгд (Посетители) Сегодня, 18:29
Информация не о чём!
Где информация по какой причине подорожал лимон?
Как всегда сговор
 
 

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