Задержан семь лет спустя! Мошенник обещал трудоустроить за 600 тысяч тенге мужчину в Актау

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В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Anti-Fraud» сотрудники криминальной полиции Актау установили и задержали жителя Кызылорды, который был объявлен в розыск в 2014 году по статье 190 УК РК (Мошенничество).



Подозреваемый обещал трудоустроить 40-летнего местного жителя на работу в Актау. За услугу он взял у пострадавшего 600 тысяч тенге.



В настоящее время в отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.



Наказание согласно статье 190 УК РК предусматривает штраф в размере до 1000 месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества.