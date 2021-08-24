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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 21:18

Просмотров: 1831

Жители Мангистау возмутились вручением призёру олимпийских игр 3 миллионов тенге

Мангистаусцы выразили недовольство по поводу вручения крупной денежной суммы бронзовому призёру Олимпийских игр 2020 в Токио - дзюдоисту Елдосу Сметову, передаёт Казахское телеграфное агентство.

Фотоколлаж Казахского телеграфного агентства
Как написал в Twitter житель региона Айдос, Елдос Сметов не родился и не жил никогда в Актау.

- Легко раздавать чужие деньги, конечно, особенно когда у тебя в области скотина дохнет, - пишет Айдос Капанов.


Напомним, квартиру в Актау и земельный участок в районе отеля «Rixos» Елдосу Сметову подарил руководитель строительной компании, с которым спортсмен вместе учился в спортшколе, а 3 миллиона тенге от имени мангистаусцев спортсмену вручил аким области Серикбай Трумов.



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Комментарии ( 4 )

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касым (Посетители) Вчера, 23:10
Советники акима подставляет его. Это вручение ничего не значит зря опозорился
 
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Wins (Посетители) Вчера, 22:54
Человек живущий счастливо и права которого соблюдаются в Республике в полном объёме, обладающий настоящим правом выбора и имеющий влияние на будущее страны - получает не меньше 3 млн тенге в месяц.

Такие дела.

Не стал бы обвинять.
 
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  • касым
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 Наги_Актау (Посетители) Вчера, 22:03
Вручили 3 млн, списали 30 лямов скорей всего
 
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 Абвгд (Посетители) Вчера, 21:47
Вручил от имени мангистаусцев? Я лично своё согласие не давал!
Интересно, от имени мангистаусцев куда ещё уходят деньги?
 
 

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