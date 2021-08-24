Жители Мангистау возмутились вручением призёру олимпийских игр 3 миллионов тенге

- Легко раздавать чужие деньги, конечно, особенно когда у тебя в области скотина дохнет, - пишет Айдос Капанов.

Как написал в Twitter житель региона Айдос, Елдос Сметов не родился и не жил никогда в Актау.Напомним, квартиру в Актау и земельный участок в районе отеля «Rixos» Елдосу Сметову подарил руководитель строительной компании, с которым спортсмен вместе учился в спортшколе, а 3 миллиона тенге от имени мангистаусцев спортсмену вручил аким области Серикбай Трумов.