Горячую воду отключат в Актау

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В рамках подготовки к отопительному сезону будет проведён планово-предупредительный ремонт и техническое обслуживание магистральных тепловых сетей ТОО «МАЭК-Казатомпром» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы».



Подача горячей воды будет отключена в верхней зоне города, а именно, с 7 по 35 микрорайоны с 00:00 часов 25 августа до 00:00 часов 12 сентября.



ГКП «Каспий жылу, су арнасы» приносит свои извинения горожанам за причинённые неудобства.