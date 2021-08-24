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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 21:25

Просмотров: 1340

Горячую воду отключат в Актау

Без горячей воды останется верхняя зона города, сообщили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

Фото из доступных источников
В рамках подготовки к отопительному сезону будет проведён планово-предупредительный ремонт и техническое обслуживание магистральных тепловых сетей ТОО «МАЭК-Казатомпром» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

Подача горячей воды будет отключена в верхней зоне города, а именно, с 7 по 35 микрорайоны с 00:00 часов 25 августа до 00:00 часов 12 сентября.

ГКП «Каспий жылу, су арнасы» приносит свои извинения горожанам за причинённые неудобства.



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Комментарии ( 9 )

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618965450 (Посетители) Вчера, 23:10
jokerok,
да знаю, подтверждаю, кипяток... была))) уже не очень)) а вот теперь вопрос, а не смешивалась ли ли))) ведь уже не такой уж кипяток, горячей уже нема)))
 
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jokerok (Посетители) Вчера, 22:32
Цитата: 618965450
а щас бащ и холодная пойдет

Так народ пишет что у них горячая давно идёт холоднее чем холодная.

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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618965450 (Посетители) Вчера, 22:29
jokerok,
а щас бащ и холодная пойдет))) в Актау уже нечему удивляться
 
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  • GIBSON.SG
 jokerok (Посетители) Вчера, 22:28
Горячую воду отключат в Актау

Так стоп!! А щас речь идёт об горячей которая холодная или об холодной которая горячая?! look

Или хотят холодную горячую добавить в горячую холодную чтобы холодная не была горячей? Так я запутался!!! stena

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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  • GIBSON.SG
 Кинст (Посетители) Вчера, 22:26
Согласен, горячую даже не включаем, потому как холодная питьевая кипятком идёт
 
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  • Кинст
  • GIBSON.SG
 jokerok (Посетители) Вчера, 22:18
Типа кто-то ей пользуется! Ахаха!
Да с холодного крана идёт вода с температурой 38-40 градусов цельсия rofl
Я горячую давно перекрыл себе.

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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chrome (Посетители) Вчера, 22:12
Так вроде вместо жилуАрнасы какая-то другая компания должна уже быть. В новостях про нее писали
 
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  • Papirosso
  • alixah
 ЁмоЁ (Посетители) Вчера, 21:53
вот только как недели 3... не было горячей воды, сегодня днём уже снова нету... техническая вонючка - толком унитаз не набирается, сегодня днём уже нету... питьевая нет напора, бежит иногда тонкой струйкой. я б извинился бы вам по всем мордам пустым ведром. kill
 
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  • ЁмоЁ
  • Papirosso
  • alixah
  • 618965450
 Абвгд (Посетители) Вчера, 21:44
Я не извиняю!
 
 

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