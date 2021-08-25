В Мангистау за минувшие сутки зарегистрировано 202 случая заражения коронавирусом

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Самое большое количество заболевших, по-прежнему в Алматы - 1590 случаев. Далее следует Карагандинская область с 843 заболевшими и Нур-Султан с 505 случаями.



Выздоровел за минувшие сутки 8501 заболевший, в том числе 363 человека в Мангистауской области.



Всего с начала пандемии в Казахстане выздоровел 631501 заболевший.