Участников проекта «Ashyq» в Мангистау могут ждать послабления карантинного режима

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С 28 августа текущего года разрешена деятельность:



- В выходные дни всех объектов бизнеса, участвующих в проекте «ASHYQ» до 24:00, лидеров проекта «ASHYQ» - до 02:00, при условии наличия «зелёного статуса» у сотрудников и посетителей (вакцинированные, наличие ПЦР теста с отрицательным результатом не менее 7 дней), подтверждённого через приложение «ASHYQ»;



- В субботу - общественного транспорта.



С 30 августа текущего года в будние дни:



- продлено время работы всех объектов бизнеса, участвующих в проекте «ASHYQ», с 22:00 до 24:00, лидеров проекта «ASHYQ» - с 24:00 до 02:00.



Заместителем премьер-министра поручено до конца августа:



- завершить вакцинацию педагогов и технического персонала, за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания;



- обеспечить полную готовность школ в соответствии с санитарными требованиями;



- для педагогов, сотрудников и родителей во всех организациях образования обеспечить работу системы «ASHYQ»;



- принять меры по 100-процентному обеспечению организаций образования учебниками, учебно-методическими комплексами;



- завершить капитальный и текущий ремонты в школах.