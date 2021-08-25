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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 11:50

Просмотров: 1272

Участников проекта «Ashyq» в Мангистау могут ждать послабления карантинного режима

По поручению премьер-министра в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации в стране межведомственной комиссией одобрен ряд решений по ослаблению карантинного режима. Об этом сообщил Ералы Тугжанов, заместитель премьер-министра РК.

Фото с сайта kapital.kz
С 28 августа текущего года разрешена деятельность:

- В выходные дни всех объектов бизнеса, участвующих в проекте «ASHYQ» до 24:00, лидеров проекта «ASHYQ» - до 02:00, при условии наличия «зелёного статуса» у сотрудников и посетителей (вакцинированные, наличие ПЦР теста с отрицательным результатом не менее 7 дней), подтверждённого через приложение «ASHYQ»;

- В субботу - общественного транспорта.

С 30 августа текущего года в будние дни:

- продлено время работы всех объектов бизнеса, участвующих в проекте «ASHYQ», с 22:00 до 24:00, лидеров проекта «ASHYQ» - с 24:00 до 02:00.

Заместителем премьер-министра поручено до конца августа:

- завершить вакцинацию педагогов и технического персонала, за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания;

- обеспечить полную готовность школ в соответствии с санитарными требованиями;

- для педагогов, сотрудников и родителей во всех организациях образования обеспечить работу системы «ASHYQ»;

- принять меры по 100-процентному обеспечению организаций образования учебниками, учебно-методическими комплексами;

- завершить капитальный и текущий ремонты в школах.



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Комментарии ( 6 )

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Око (Посетители) Сегодня, 16:20
Pinochet,
По моему у вас с памятью провалы :) Вы просили объяснить и я лично я вам тут на ладе в комментариях объясняла как это работает. Было это с месяц назад примерно.Не?
Или вы таким образом (каждый день писать одно и то же) пытаете раздраконить кого-то? )))

всё вижу
 
-1
  • Око
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Pinochet (Посетители) Сегодня, 15:03
Цитата: Око
Цель подобных программ не защитить вас от заражения а недопустить проникновение.

Я извиняюсь за свою глупость, но можете в двух словах объяснить как эта программа не допускает проникновение?
Ну вот такой я тупой, не понимаю как зелёные человечки, являясь такими же разносчиками как синенькие, предотвращают?
На мой дремучий от мракобесия взгляд, зелёные штанишки наоборот создают иллюзию безопасности и позволяют людям относиться пренебрежительно к опасности. Не своей, это их личная проблема, а к общественной.
Потому как для них меньше ограничений а по сути они точно так же разносят. Только с гордо поднятой, от своего мнимого превосходства головой
 
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Око (Посетители) Сегодня, 14:49
Цитата: GOAT
Он никак не защищает от заражения,

Цель подобных программ не защитить вас от заражения а недопустить проникновение. Весь мир здраво использует подобные программы, но только в КЗХ социальную рознь она разжигает)) Пока мы не станем социально ответственными мы так и будем искать во всём виноватых. Не вакцинированный человек (по показаниям) ни в одной стране сам не попрётся в гипермаркет, побоится что его могут заразить. А у нас же - жаль материться нельзя. Спаси себя сам и баста.

всё вижу
 
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  • diger
  • Ареке
  • Космос
  • 618965450
 GOAT (Посетители) Сегодня, 14:06
Феникс,
Сам проект «ASHYQ» чушь))) Он никак не защищает от заражения, его легко подделывают. Любой чуть-чуть разбирающийся в Андроиде, может за пару часов написать внешне полную копию программы «ASHYQ» и задать в ней один параметр - Всегда "зелёный".

А вот разделение населения на привитых и нет по своей сути является преступлением! Законом запрещено разжигать социальную рознь.

Давно уже вирусологи сказали, что можно привится двумя дозами и всё равно заболеть. Дело не в прививке, дело в том, что надо соблюдать определённые санитарные меры, и тогда у вас вирус прижиться не сможет.

А пока все будут толпами ходить к друг другу в гости на тои, собирать свадьбы на сотни людей в ресторанах, встречаться и "облизывать" друг друга, никакие прививки и Ашыки вас не защитят.
Вирусологи сказали: –"Ковид с нами навсегда и надо научится с ним жить".
Поэтому учитесь с ним жить, станьте фанатом чистых рук, мер безопасности, забудьте про массовое скопление людей.
Вам же сказали: Мир изменился и прежним он уже никогда не будет! Учитесь жить по новому!
А «ASHYQ» прокуратура должна запретить! Как источник разжигания социальной розни!
 
-1
  • master_kz
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  • diger
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 13:54
Цитата: Феникс
если так дело дальше пойдёт то скоро выйдет постановление « Дай пендаля не вакцинированному и получи бонус скидку на товар в магазине» или «Плюнь в не вакцинированного и будешь лидером проекта Ashyq».

некоторые, получившие зеленые штанишки со склада у Надуева, уже призывают к казням и репрессиям по отношению к невакцинированным добровольно.
и это только зеленый статус в приложении такое творит с людьми. что будет дальше?

к слову, в 30-х годах в Германии тоже проснулся "патриотизм" основанный только на паре слов их лидера об отличительных особенностях некоторых. затем начались желтые звезды, погромы, измерения черепов, концлагеря, холокост и т.д.

безумцы.
 
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  • Pinochet
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  • diger
  • 618965450
 Феникс (Посетители) Сегодня, 13:23
при условии наличия «зелёного статуса» у сотрудников и посетителей (вакцинированные, наличие ПЦР теста с отрицательным результатом не менее 7 дней), подтверждённого через приложение «ASHYQ»;

Посещать заведения в выходные смогут только вакцинированные и сдавшие ПЦР-анализ.
Вакцинация дело серьёзное, это вам не дискуссия носить или не носить маски! Одно дело спорить на эту тему, иметь разные взгляды на ситуацию что- то друг другу доказывать, другое дело сталкивать и стравливать людей! Делить народ по вакцинации нельзя, если так дело дальше пойдёт то скоро выйдет постановление « Дай пендаля не вакцинированному и получи бонус скидку на товар в магазине» или «Плюнь в не вакцинированного и будешь лидером проекта Ashyq». Можно ещё не вакцинированным зарплату не платить, объявить им бойкот, гнать их отовсюду пока ДОБРОВОЛЬНО вакцинацию не пройдут! В общем не постановление а вздор, ахинея,чушь.
 
 

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