Участников проекта «Ashyq» в Мангистау могут ждать послабления карантинного режима

Фото с сайта kapital.kz
С 28 августа текущего года разрешена деятельность:
- В выходные дни всех объектов бизнеса, участвующих в проекте «ASHYQ» до 24:00, лидеров проекта «ASHYQ» - до 02:00, при условии наличия «зелёного статуса» у сотрудников и посетителей (вакцинированные, наличие ПЦР теста с отрицательным результатом не менее 7 дней), подтверждённого через приложение «ASHYQ»;
- В субботу - общественного транспорта.
С 30 августа текущего года в будние дни:
- продлено время работы всех объектов бизнеса, участвующих в проекте «ASHYQ», с 22:00 до 24:00, лидеров проекта «ASHYQ» - с 24:00 до 02:00.
Заместителем премьер-министра поручено до конца августа:
- завершить вакцинацию педагогов и технического персонала, за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания;
- обеспечить полную готовность школ в соответствии с санитарными требованиями;
- для педагогов, сотрудников и родителей во всех организациях образования обеспечить работу системы «ASHYQ»;
- принять меры по 100-процентному обеспечению организаций образования учебниками, учебно-методическими комплексами;
- завершить капитальный и текущий ремонты в школах.
- В выходные дни всех объектов бизнеса, участвующих в проекте «ASHYQ» до 24:00, лидеров проекта «ASHYQ» - до 02:00, при условии наличия «зелёного статуса» у сотрудников и посетителей (вакцинированные, наличие ПЦР теста с отрицательным результатом не менее 7 дней), подтверждённого через приложение «ASHYQ»;
- В субботу - общественного транспорта.
С 30 августа текущего года в будние дни:
- продлено время работы всех объектов бизнеса, участвующих в проекте «ASHYQ», с 22:00 до 24:00, лидеров проекта «ASHYQ» - с 24:00 до 02:00.
Заместителем премьер-министра поручено до конца августа:
- завершить вакцинацию педагогов и технического персонала, за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания;
- обеспечить полную готовность школ в соответствии с санитарными требованиями;
- для педагогов, сотрудников и родителей во всех организациях образования обеспечить работу системы «ASHYQ»;
- принять меры по 100-процентному обеспечению организаций образования учебниками, учебно-методическими комплексами;
- завершить капитальный и текущий ремонты в школах.