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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 13:10

Просмотров: 873

Помещения для спасателей и полицейских установили в двух запрещённых для купания местах Актау

Два небольших вагончика были установлены акиматом на побережье для спасателей и полицейских, которые дежурят в запрещённых для купания местах. Сделано это было, чтобы люди не находились под палящим солнцем. Средства на это из бюджета не выделялись. Об этом сообщили в пресс-службе акима Актау.

Фото пользователя Lada.kz
Небольшие помещения появились в 4 микрорайоне на спуске памятника Тарасу Шевченко и на водосбросном канале ТОО Маэк-казтомпром, именуемом в народе «Шора».

- Данные помещения предназначены для полицейских и сотрудников ЧС. Они установлены в двух местах, где у нас запрещённые для купания участки побережья. Там дежурят спасатели и полицейские. Чтобы люди не находились на солнце, чтоб им было, где сидеть, смотреть и наблюдать, установлены данные помещения. Они не оснащены никаким дополнительным оборудованием. Оборудование у спасателей и полицейских своё, - сообщили в акимате Актау.

Помещения для спасателей и полицейских установили в двух запрещённых для купания местах Актау


Помещения для спасателей и полицейских установили в двух запрещённых для купания местах Актау



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Комментарии ( 6 )

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rastolkuy (Посетители) Сегодня, 15:34
МилиционерЫ и чс-ники будут очень благодарны
за огромную заботу партии и правительству!

i
 
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  • Daulet201999
  • Юрий Спассков
 Vohazab (Посетители) Сегодня, 15:11
Короче поставили бесплатный сартир. Ночью туда желающих сходить много будет!
 
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  • Знакомый
  • rastolkuy
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:56
Знакомый,
не дают обычному человеку развернуться как Вы описываете. поэтому и молчим. хотели мы так открыть бизнес и для людей но blind

реально сделали туалет а он закрыт. постоянно. )))) зачем он там? не окупается за 50 тг?

зачем эта будка если там просто сидеть? оттуда разве спасатели увидят что творится за парапетами на другой стороне? вообще какой то тупиз. вышек нет. спасатели в 9 часов уезжают уже. а после 9 там еще народу много.
 
-3
  • Wins
  • Coffee
  • Юрий Спассков
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  • Darkman
 Знакомый (Посетители) Сегодня, 14:37
Люди, что молчите ? по всему берегу 4-7микр ни одной раздевалки!!! Один туалет который закрыт всегда!! Нет ни продажи напитков ни мороженного, да и простой мелочи которой можно хоть перекусить находясь на море!! Насверлите дырок в камнях, воткните туда зонтики, сдавайте их в аренду неужели для этого нужно много ума? Поставьте скамеек больше у береговой линии, сделайте хотя бы из труб спуски в воду , чтобы не карабкаться по камням...сделайте берег привлекательным для купания и прогулок!! Хватит лепить там всякие бизнес центры!!! Достали уже!!!
 
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  • malovdmitriy
  • strana.kz
  • Daulet201999
 Имярек (Посетители) Сегодня, 13:48
вообще ни о чем! Не будут полицаи там сидеть на такой жаре. А на Шоре там из этой культ будки
сартир сделают

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • Знакомый
  • rastolkuy
 maksimsh (Посетители) Сегодня, 13:25
Лучше бы магазинчик открыли вместо этого позорища....спасатели на газельке приезжают и сидят в них....
 
 

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