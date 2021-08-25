Помещения для спасателей и полицейских установили в двух запрещённых для купания местах Актау

Небольшие помещения появились в 4 микрорайоне на спуске памятника Тарасу Шевченко и на водосбросном канале ТОО Маэк-казтомпром, именуемом в народе «Шора».- Данные помещения предназначены для полицейских и сотрудников ЧС. Они установлены в двух местах, где у нас запрещённые для купания участки побережья. Там дежурят спасатели и полицейские. Чтобы люди не находились на солнце, чтоб им было, где сидеть, смотреть и наблюдать, установлены данные помещения. Они не оснащены никаким дополнительным оборудованием. Оборудование у спасателей и полицейских своё, - сообщили в акимате Актау.