У мангистаусцев накопились долги по налогам более миллиарда тенге

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Основная сумма задолженности, по сообщению ведомства, сложилась по налогу на транспортные средства. Так, по 22 795 физическим лицам задолженность составила 1 миллиард 185 миллионов тенге, в том числе сумма основного долга – 919,9 миллиона тенге, а пени – 265,7 миллиона тенге.



По налогу на имущество по 21 489 физическим лицам задолженность составила 47,4 миллиона тенге, в том числе пени - 14,2 миллиона тенге. По земельному налогу 20 739 человек задолжали 18,2 миллиона тенге, в том числе пени – 7,4 миллиона тенге.



- Налоговым законодательством предусмотрено начисление пени на сумму недоимки, за каждый день просрочки исполнения налогового обязательства, при этом применение штрафных санкций законодательством не предусмотрено, то есть только начисление пени. Кроме того, налоговые органы в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения налогового обязательства обязаны применять предусмотренные налоговым законодательством способы по обеспечению взыскания налоговой задолженности в принудительном порядке, - сообщили в ведомстве.



Налоговым законодательством предусмотрено обязательство банков об отказе в открытии банковского счёта налогоплательщику (как юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, так и физическому лицу), имеющему налоговую задолженность, задолженность по социальным платежам. Данная норма не распространяется на банковские счета, предназначенные для получения пособий и социальных выплат, выплачиваемых из государственного бюджета и Государственного фонда социального страхования, банковские счета по договору об образовательном накопительном вкладе. То есть, если банковский счёт открывается физическим лицом на эти цели, то банк не вправе отказать в его открытии, даже при наличии у такого лица налоговой задолженности.



- Дополнительно сообщаем, что согласно Налоговому кодексу в случае неуплаты налоговой задолженности в размере более 1-кратного МРП по истечении тридцати рабочих дней со дня вручения уведомления о налоговой задолженности физических лиц налоговый орган выносит налоговый приказ и направляет такой налоговый приказ в органы юстиции по территориальности либо региональную палату частных судебных исполнителей для принудительного исполнения в порядке, определённом законодательством Республики Казахстан об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей, - сообщили в ведомстве.