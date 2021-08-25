«Помощи хватило на два дня»: Фермер Мангистау бросает дом и уезжает из области

- Они никак не окупились, ничего не вернулось. Выкинул 18 миллионов на ветер, получается, — рассказал ЭК мужчина.

- Мои 280 баранов в одну машину не влезут. Впереди ещё немалые затраты. Но если я сейчас не перееду, то к концу года останусь без ничего, потеряю всех животных, — рассказал фермер.

- Конечно, жалею, что надо уезжать. А что делать? У меня тут семья, родня, друзья, но уезжаю. От безысходности. Всю жизнь работал на своё богатство, не хочу терять. У меня безвыходная ситуация, но жить надо. Хотел в Уральск, но там дорогая земля, — отметил мужчина.