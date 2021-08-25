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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 20:19

Просмотров: 759

«Помощи хватило на два дня»: Фермер Мангистау бросает дом и уезжает из области

Акимат региона утверждает, что люди, пострадавшие от засухи, не брошены на произвол судьбы. Местные власти обвинили информационный портал «Экспресс К» в предвзятости подачи информации. Редакция сообщила, что долго искали человека, который такую помощь получил. И говорят, что нашли. Спойлер: у него тоже всё плохо...

Фото ЭК/Алимжан БАРАНГУЛОВ
Редакция «Экспресс К» побывала в гостях у Серика Сенгирбаева, 58-летнего фермера из Мангистауского района Мангистауской области.

«Помощи хватило на два дня»: Фермер Мангистау бросает дом и уезжает из области


Почти всю жизнь мужчина работал дальнобойщиком. Пять лет назад решил осесть в ауле и разводить скотину. Взял землю, построил дом, купил животных. На всё потратил более 18 млн тенге.

«Помощи хватило на два дня»: Фермер Мангистау бросает дом и уезжает из области

- Они никак не окупились, ничего не вернулось. Выкинул 18 миллионов на ветер, получается, — рассказал ЭК мужчина.


«Помощи хватило на два дня»: Фермер Мангистау бросает дом и уезжает из области

В начале лета у фермера было порядка 550 голов баранов и 12 лошадей. Сейчас же осталось 10 лошадей и 280 баранов.

- Были коровы ещё, но они уже все подохли. Я принял решение переехать в Актюбинскую область, чтобы не остаться совсем без ничего. Эти бараны, лошади — единственное мое богатство. Чтобы не потерять его, вынужден покинуть родной край, — рассказал нам Серик Сенгирбаев.

«Помощи хватило на два дня»: Фермер Мангистау бросает дом и уезжает из области

При этом Серику, можно сказать, «повезло». Он получил помощь — несколько тюков сена. Животные съели его за два дня...

- Да, какую-то часть сена я получил в виде помощи, где-то 30 тюков. Но этого хватило только на пару дней, — рассказал ЭК фермер.

«Помощи хватило на два дня»: Фермер Мангистау бросает дом и уезжает из области

Пытаясь сохранить тех животных, что ещё живы, Серик принял решение переехать в Актюбинскую область. Вернее, бежать, бросив всё....

- Там хотя бы трава есть, климат легче, баранов пасти можно, жить можно. Здесь же нет ничего. От государства никакой помощи нет, — отметил мужчина.

Дом, который построил Серик, продать невозможно. Некому... Землю тоже.

«Помощи хватило на два дня»: Фермер Мангистау бросает дом и уезжает из области

Теперь он пытается понять, как ему перевезти оставшийся скот. Стоимость аренды одной грузовой машины обойдётся примерно в 400 тысяч тенге. «Своим ходом» обессиленные лошади и бараны не дойдут.

- Мои 280 баранов в одну машину не влезут. Впереди ещё немалые затраты. Но если я сейчас не перееду, то к концу года останусь без ничего, потеряю всех животных, — рассказал фермер.


«Помощи хватило на два дня»: Фермер Мангистау бросает дом и уезжает из области

Серик рассказал нам, что родился и вырос в Мангистау, прожил здесь всю свою жизнь. В Актюбинской области у него никого нет: ни друзей, ни родственников.

«Помощи хватило на два дня»: Фермер Мангистау бросает дом и уезжает из области

- Конечно, жалею, что надо уезжать. А что делать? У меня тут семья, родня, друзья, но уезжаю. От безысходности. Всю жизнь работал на своё богатство, не хочу терять. У меня безвыходная ситуация, но жить надо. Хотел в Уральск, но там дорогая земля, — отметил мужчина.


«Помощи хватило на два дня»: Фермер Мангистау бросает дом и уезжает из области

Сосед Сенгирбаева, фермер по имени Сергей, говорит, что раньше в этом ауле проживало много людей. Сейчас остались только четыре семьи. Самые стойкие.

- А сейчас посмотрите. Остались только четыре семьи. Самые стойкие, так сказать. Сейчас Серик уедет, останется три семьи, — рассказал Сергей.

«Помощи хватило на два дня»: Фермер Мангистау бросает дом и уезжает из области

- Уезжают, потому что кушать нечего, скотину кормить нечем. Помощи никакой нет. Приходится, чтобы хотя бы оставшиеся животные выжили, перевозить их в другое место. Люди дома просто бросают. Что можно снять и забрать — забирают, остальное оставляют, — рассказал ЭК Сергей.

Отметим, ранее ЭК рассказал о 75-летнем фермере из Тупкараганского района Мангистауской области Олжасе Кушербаеве. Мужчина, как и все фермеры, с которыми нам довелось пообщаться, пожаловался на отсутствие поддержки со стороны государства.



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Комментарии ( 3 )

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  • Космос
  • Maximus
  • diger
 Андpей (Посетители) Сегодня, 20:57
Хм. Если следовать их логике, то получается я покупаю себе 10 барашек, государство мне помогает, кормит их. Потом через год у меня 20 барашек, я их продаю денежку себе, а государство продолжает кормить оставшихся.
Если не можешь прокормить 200 голов скота, так продай половину и корми оставшихся.
 
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Земляк (Посетители) Сегодня, 20:53
Цитата: watlow
Я не понимаю почему вы публикуете проблемы
Да потому что нам вешают лапшу горе акимат! Что все хорошо помощь пришла а на самом деле кто если не простые люди расскажут правду!! Нефтяной регион а помощи от государства на два дня Смешно!Такими темпами ни чего не останется от Мангистау.обл только нефть и то она не вечна.
 
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  • jokerok
  • Космос
  • diger
 watlow (Посетители) Сегодня, 20:26
Я не понимаю почему вы публикуете проблемы этого горе фермера. Здесь у каждого второго куча проблем которые они решают самостоятельно без ваших статей.
 
 

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