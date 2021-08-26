«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 26 Августа
+26...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 424.72 KZT
  • €1 = 498.92 KZT
  • 1 RUB = 5.76 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 08:02

Просмотров: 607

Аманбек Жумыров: Эпидемиологическая ситуация по Мангистауской области стабилизируется

В регионе снизился процент занятости коечного фонда. «Законсервированы» два провизорных стационара, расположенные в областном противотуберкулезном и психоневрологическом диспансерах. Об этом на брифинге в службе центральных коммуникаций рассказал Аманбек Жумыров, руководитель управления здравоохранения Мангистауской области.

Фото центра общественных коммуникаций
В Мангистауской области резкий рост заболеваемости коронавирусом начался с 1 июля. За прошедшую неделю, с 12 по 17 августа, в регионе зарегистрировано 1090 случаев заболевания, а за последнюю неделю, с 18 по 24 августа, эта цифра возросла на 414 случаев и составила 1504.

- Последний областной репродуктивный показатель составляет - 1,2. Занятость коечного фонда составляет – 48 процентов. На стационарном лечении находятся 995 пациентов, из них с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию – 465 человек, с ковидной пневмонией – 458. Детей – 36 (КВИ+ 22, пневмония - 14), беременных и рожениц - 54 (КВИ+ 28, пневмония - 26). В реанимационном отделении находится 121 больной, в том числе в тяжёлом состоянии – 58 человек, в особо тяжёлом – 68. Умерли за сутки 16 человек, - сообщил Газиз Надуев, главный санитарный врач региона.

На домашнем карантине находятся 2404 человека.

- Эпидемиологическая ситуация по области стабилизируется изо дня в день. С января этого года коронавирусом заразились 15 066 человек. Количество умерших от коронавирусной инфекции составило 434 человек, 357 из которых умерли с начала текущего года. Если 23 августа умерло 20, 24 августа умерло 14. Если 23 августа заболело 242 человек, то на 24 августа зарегистрировано 202 больных коронавирусной инфекцией, - сообщил Аманбек Жумыров.

Рост случаев коронавирусной инфекции отмечается в Актау - 138.

- Население обслуживается в 16 инфекционных стационарах, где имеются 1927 коек. Кислородную поддержку получают 437 больных. Средний возраст больных - 50 лет, занятость коек составляет 48 процентов. Количество реанимационных коек 142, находятся - 121 человек. Стоит отметить, что увеличилось количество крайне тяжёлых пациентов. В том числе 24 человека из них находятся на кислороде, восемь – на аппарате ИВЛ и 91 на - НИВЛ. Занятость реанимационных коек составляет 85 процентов, - сказал Аманбек Жумыров.

В резерве имеются 1165 койко-мест. Запас стационарных лекарственных препаратов, по словам Аманбека Жумырова, имеется на 462 миллиона и для пациентов на амбулаторном этапе - на 22 миллиона тенге.

- Медицинские организации оснащены необходимым медицинским оборудованием, включая 260 аппаратов ИВЛ, 638 кислородных концентратов, 928 пульсоксиметров, 162 перфузора, 28 рентгеновских аппаратов, четыре аппарата компьютерной томографии, - сообщил руководитель управления здравоохранения области.

По словам спикеров, уменьшилось количество вызовов, поступивших на станцию Скорой помощи.

- Из доставленных в регион 297 455 доз вакцины израсходовано 229 226 доз. В данное время прививаем российским «Sputnik V»; казахстанским «QazVac»; а также вакцинами «Синовак вероселл» и "CoronaVac". В области были провакцинированы первым компонентом 134 115 (38,2 процента), человек, а также вторым компонентом 95 811 (27,2 процента) человек, - сообщил Аманбек Жумыров.

За нарушения режима самоизоляции на 23 физических лица наложены штрафы на сумму более миллиона тенге.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • diger
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 09:19
Цитата: motor
в городе воды не хватает, эпидситуация улучшается???

Сейчас единственным мерилом всего и вся является количество заболевших короновирусом и вакцинированных.
Скоро расстояния и вес будем ими измерять.

А то, что воды нет а скоро и свежего воздуха не станет, так то не их забота.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Pinochet
  • diger
 motor (Посетители) Сегодня, 09:06
Интересно в городе воды не хватает, эпидситуация улучшается??? Может наличие воды виновата??
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Kain-Livesy
 Cain_77 (Посетители) Сегодня, 08:24
Ну всё, смертность стабилизировалась
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика