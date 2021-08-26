Аманбек Жумыров: Эпидемиологическая ситуация по Мангистауской области стабилизируется

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В Мангистауской области резкий рост заболеваемости коронавирусом начался с 1 июля. За прошедшую неделю, с 12 по 17 августа, в регионе зарегистрировано 1090 случаев заболевания, а за последнюю неделю, с 18 по 24 августа, эта цифра возросла на 414 случаев и составила 1504.



- Последний областной репродуктивный показатель составляет - 1,2. Занятость коечного фонда составляет – 48 процентов. На стационарном лечении находятся 995 пациентов, из них с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию – 465 человек, с ковидной пневмонией – 458. Детей – 36 (КВИ+ 22, пневмония - 14), беременных и рожениц - 54 (КВИ+ 28, пневмония - 26). В реанимационном отделении находится 121 больной, в том числе в тяжёлом состоянии – 58 человек, в особо тяжёлом – 68. Умерли за сутки 16 человек, - сообщил Газиз Надуев, главный санитарный врач региона.



На домашнем карантине находятся 2404 человека.



- Эпидемиологическая ситуация по области стабилизируется изо дня в день. С января этого года коронавирусом заразились 15 066 человек. Количество умерших от коронавирусной инфекции составило 434 человек, 357 из которых умерли с начала текущего года. Если 23 августа умерло 20, 24 августа умерло 14. Если 23 августа заболело 242 человек, то на 24 августа зарегистрировано 202 больных коронавирусной инфекцией, - сообщил Аманбек Жумыров.



Рост случаев коронавирусной инфекции отмечается в Актау - 138.



- Население обслуживается в 16 инфекционных стационарах, где имеются 1927 коек. Кислородную поддержку получают 437 больных. Средний возраст больных - 50 лет, занятость коек составляет 48 процентов. Количество реанимационных коек 142, находятся - 121 человек. Стоит отметить, что увеличилось количество крайне тяжёлых пациентов. В том числе 24 человека из них находятся на кислороде, восемь – на аппарате ИВЛ и 91 на - НИВЛ. Занятость реанимационных коек составляет 85 процентов, - сказал Аманбек Жумыров.



В резерве имеются 1165 койко-мест. Запас стационарных лекарственных препаратов, по словам Аманбека Жумырова, имеется на 462 миллиона и для пациентов на амбулаторном этапе - на 22 миллиона тенге.



- Медицинские организации оснащены необходимым медицинским оборудованием, включая 260 аппаратов ИВЛ, 638 кислородных концентратов, 928 пульсоксиметров, 162 перфузора, 28 рентгеновских аппаратов, четыре аппарата компьютерной томографии, - сообщил руководитель управления здравоохранения области.



По словам спикеров, уменьшилось количество вызовов, поступивших на станцию Скорой помощи.



- Из доставленных в регион 297 455 доз вакцины израсходовано 229 226 доз. В данное время прививаем российским «Sputnik V»; казахстанским «QazVac»; а также вакцинами «Синовак вероселл» и "CoronaVac". В области были провакцинированы первым компонентом 134 115 (38,2 процента), человек, а также вторым компонентом 95 811 (27,2 процента) человек, - сообщил Аманбек Жумыров.



За нарушения режима самоизоляции на 23 физических лица наложены штрафы на сумму более миллиона тенге.