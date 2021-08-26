Названо количество смертей и выявленных заражений COVID-19 за сутки в Мангистау

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По состоянию на 26 августа, у нас в регионе выявили 190 заболевших коронавирусом, также зафиксировано 230 фактов выздоровления.



За минувшие сутки от коронавируса умерли 19 человек в Мангистау.



Лидером по числу заражений за сутки в Казахстане является Алматы, там зафиксировано 1605 заражённых. На втором месте Карагандинская область - 821 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, замыкает тройку - Нур-Султан, там коронавирус подтвердился у 601 человека.



С начала пандемии в Мангистауской области зарегистрировано 18 967 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 13 770 человек.



Мангистау остаётся аутсайдером по вакцинации. Так I-м компонентом провакцинировано 134 441 человек, II-м компонентом - 96 371 человек.



Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации на 24 августа, наш регион остаётся в «красной» зоне наряду с городами Нур-Султан, Алматы, Шымкент, а также Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областями. В «зеленой» зоне только Туркестанская область.



На данный момент в стационарах региона проходят лечение 889 пациентов.