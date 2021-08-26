Военные учения! Участок дороги Жетыбай-Жанаозен временно закроют

- Призываем быть внимательными на дороге и соблюдать правила дорожного движения, - сообщили в Мангистауском областном филиале «Казахавтодор».

Учения запланированы в период с 26 августа по 23 сентября. В этой связи участок автомобильной дороги с 27 километра по 31 километр будет закрыт для движения всех транспортных средств.Движение в направлении Жанаозен и обратно будет осуществляться по объездной дороге. Будут установлены соответствующие дорожные знаки и ограждения.Телефон для справок