Владельцев большегрузов штрафуют в Мангистау

- В первом полугодии этого года владельцы большегрузов были оштрафованы на сумму более 31 миллиона тенге. Только за январь-июнь было проверено 1338 грузовиков. 268 251 000 тенге было взыскано с 305 перевозчиков, нарушивших закон. Чтобы полностью решить эту проблему, необходимо установить ограничения на погрузку из карьеров. Некоторые из построенных в регионе за последние годы автомагистралей уже повреждены. Например, нынешнее состояние трассы Шетпе-Жетыбай»неудовлетворительное, - отметил инженер национального центра качества дорожных активов Бекмурат Байдуллаев.

В обязанности сотрудников национального центра качества дорожных активов входит наблюдение за перемещением большегрузных автомобилей - не допустить превышение установленного законом нормы. Данная работа выполняется совместно с инспекций транспортного контроля.В Мангистауской области по-прежнему владельцы большегрузных автомобилей перевозят груз сверх нормы, тем самым нарушают закон. Таким образом, асфальтовое покрытие дороги повреждается. Вес грузовика, перевозящего стройматериалы, не должен превышать 8-16 тонн. Однако большинство автомашин, остановившихся на дороге во время рейда, перевозили на 10-20 тонн больше груза. Соответственно, на них заполняются административные протоколы. Спецтехнику отправляют на штрафстоянку.В настоящее время в Мангистауской области работает 239 карьеров, 153 из них производят ракушечник, ещё 84 - гравийно-песчаный, последние два - соляные и меловые карьеры. С начала года 61 карьерный перевозчик был оштрафован на сумму более 21 миллиона тенге. Кроме того, 65 грузоотправителей привлечены к административной ответственности на сумму 5 236 000 тенге.