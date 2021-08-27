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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: 27-08-2021, 08:13

Просмотров: 8487

Владельцев большегрузов штрафуют в Мангистау

Некоторые из построенных в регионе за последние годы автомагистралей уже повреждены из-за большегрузов, сообщили в национальном центре качества дорожных активов.

Фото предоставили в национальном центре качества дорожных активов
В обязанности сотрудников национального центра качества дорожных активов входит наблюдение за перемещением большегрузных автомобилей - не допустить превышение установленного законом нормы. Данная работа выполняется совместно с инспекций транспортного контроля.

Владельцев большегрузов штрафуют в Мангистау


В Мангистауской области по-прежнему владельцы большегрузных автомобилей перевозят груз сверх нормы, тем самым нарушают закон. Таким образом, асфальтовое покрытие дороги повреждается. Вес грузовика, перевозящего стройматериалы, не должен превышать 8-16 тонн. Однако большинство автомашин, остановившихся на дороге во время рейда, перевозили на 10-20 тонн больше груза. Соответственно, на них заполняются административные протоколы. Спецтехнику отправляют на штрафстоянку.

- В первом полугодии этого года владельцы большегрузов были оштрафованы на сумму более 31 миллиона тенге. Только за январь-июнь было проверено 1338 грузовиков. 268 251 000 тенге было взыскано с 305 перевозчиков, нарушивших закон. Чтобы полностью решить эту проблему, необходимо установить ограничения на погрузку из карьеров. Некоторые из построенных в регионе за последние годы автомагистралей уже повреждены. Например, нынешнее состояние трассы Шетпе-Жетыбай»неудовлетворительное, - отметил инженер национального центра качества дорожных активов Бекмурат Байдуллаев.


Владельцев большегрузов штрафуют в Мангистау


В настоящее время в Мангистауской области работает 239 карьеров, 153 из них производят ракушечник, ещё 84 - гравийно-песчаный, последние два - соляные и меловые карьеры. С начала года 61 карьерный перевозчик был оштрафован на сумму более 21 миллиона тенге. Кроме того, 65 грузоотправителей привлечены к административной ответственности на сумму 5 236 000 тенге.



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Комментарии ( 5 )

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  • kostya_aktau
 Don Quixote (Посетители) 27 августа 2021 13:43
в город ведут всего 3 дороги, построить 3 автоматизированных пункта и все, конец коррупции

посмотрите как-нибудь на сотрудников транс контроля, если в полиции навели порядок аттестацией, то эти поголовно все Телепузики за 150 весом

все самосвалы принадлежат чинушам всех мастей и цветом погон, они задушили малый бизнес, потому что штрафуют всех без крыши, а законно перевозить груз невыгодно, бомбилы могут привезти дешевле, топлива с перегрузом тратят меньше
 
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  • diger
  • arelav_74
  • zhanino
  • kostya_aktau
 Sir S (Посетители) 27 августа 2021 12:30
Ау, а где вы раньше были??? Самосвал Шахман 40 тонн песка везёт и никто не обращает внимание. Все дороги испоганили. Жетыбай - Шетпе вообще убитая, там постоянно караван самосвалов едет, и ни одного поста. Одна полоса нормальная, а другая вся в ямах, сразу понятно, что туда пустой едет, а обратно под завязку гружённый. Скорей всего, все на "отметке" стоят, и всё прокатывает. А какой ущерб государству наносится, всем это по барабану. Антикор где вы?
 
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  • kolu411
  • Sir S
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 bekenova (Посетители) 27 августа 2021 09:24
Они спокойно ездят по городу и своим мусором и щебенкой , портят машины, особенно когда без остановки летят по лежачим полицейским
 
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 TU-154 (Посетители) 27 августа 2021 09:22
Надо сделать контроль веса большегрузов постоянным, а штрафы в разы больше (500 МРТ), иначе эту ситуацию не изменить. Потому что действительно большегрузы раздавливают и разрушают дороги
 
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 Шевченко-76 (Посетители) 27 августа 2021 08:54
Они спокойно ездят по городу
 
 

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