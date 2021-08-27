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В Мангистауской области зарегистрировано 200 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.



На первом месте по числу заболевших по-прежнему занимает Алматы, где зафиксирован 1561 новый случай. На втором - Карагандинская область с 832 заболевшими, а на третьем - Нур-Султан, где заразились 617 человек.



Выздоровели за минувшие сутки 8285 казахстанцев, в том числе 231 человек в Мангистауской области.