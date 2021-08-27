Горение мусора попало на видео в Актау

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ в 00:11.- Сообщение поступило о том, что возле 49 дома в 27 микрорайоне произошло горение мусора в мусорном контейнере. В тушении были задействованы пять человек личного состава и одна единица техники. В 00:23 возгорание полностью ликвидировано, - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.