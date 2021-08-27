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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 10:47

Просмотров: 418

Горение мусора попало на видео в Актау

В Актау загорелся мусорный контейнер. Жертв и пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

Кадр видео
Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ в 00:11.

- Сообщение поступило о том, что возле 49 дома в 27 микрорайоне произошло горение мусора в мусорном контейнере. В тушении были задействованы пять человек личного состава и одна единица техники. В 00:23 возгорание полностью ликвидировано, - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.




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Комментарии ( 2 )

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smotritel (Посетители) Сегодня, 12:17
если бы народ наш в баки не закидывал окурки и не горело бы ничего
 
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Шевченко-76 (Посетители) Сегодня, 11:30
Вот это новость государственного масштаба,аж целых пять человек задействовали на один мусорный контейнер
 
 

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