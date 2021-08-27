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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 15:25

Просмотров: 1402

Пассажиры пожаловались на медленное обслуживание в аэропорту Актау

Пассажиры рейса Стамбул-Актау пожаловались на столпотворение, которое образовалось по прилету в казахстанский город. По словам граждан, почти три часа им пришлось провести, проходя таможенный контроль и получая багаж.

Фото из архива Lada.kz
Рейс по маршруту Стамбул-Актау, по словам одного из пассажиров, прилетел в 5:20 утра 27 августа. Но пассажиры смогли покинуть аэропорт только через три часа.

- В аэропорту на 200 человек обслуживали всего два пункта таможенного контроля 1 час 20 минут. И еще ждали багаж около двух часов. Прилетели в 5:20, а вышли из аэропорта в 8:10. Еще кричат нам: «Держите дистанцию!». И хотят туристов привлекать, - пожаловался один из пассажиров.

В пресс-службе департамента государственных доходов по Мангистауской области сообщили, что таможенная служба аэропорта быстро обслуживала пассажиров.

- Со стороны таможенной службы задержки не было. Это видно даже по камерам видеонаблюдения. Пассажиры там прошли быстро, - сообщили в ведомстве.




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Комментарии ( 3 )

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kz1990 (Посетители) Сегодня, 17:48
В аэропорту Актау реально медленное обслуживание, начиная от паспортного контроля и до получения багажа. Прилетел недавно с Алматы багаж реально ждали минимум 20-30 минут, так как везли багаж по кусочкам из самолета а не сразу одной загрузкой на машину!
В Алмате такая же история прилетел из Киева паспортный контроль 5 окон работало и были еще пассажиры из Дубая или Турции так же помещение маленькое людей толпа и какая может быть дистанция? stena
 
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zhanino (Посетители) Сегодня, 17:16
не знаю, сколько раз в последнее время летали, именно в актау быстрее всех багаж выдавали, если сравнивать с Астаной или др.
 
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Username (Посетители) Сегодня, 15:47
Может имели ввиду пограничный контроль??
 
 

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