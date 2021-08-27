Пассажиры пожаловались на медленное обслуживание в аэропорту Актау

Рейс по маршруту Стамбул-Актау, по словам одного из пассажиров, прилетел в 5:20 утра 27 августа. Но пассажиры смогли покинуть аэропорт только через три часа.- В аэропорту на 200 человек обслуживали всего два пункта таможенного контроля 1 час 20 минут. И еще ждали багаж около двух часов. Прилетели в 5:20, а вышли из аэропорта в 8:10. Еще кричат нам: «Держите дистанцию!». И хотят туристов привлекать, - пожаловался один из пассажиров.В пресс-службе департамента государственных доходов по Мангистауской области сообщили, что таможенная служба аэропорта быстро обслуживала пассажиров.- Со стороны таможенной службы задержки не было. Это видно даже по камерам видеонаблюдения. Пассажиры там прошли быстро, - сообщили в ведомстве.