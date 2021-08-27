В Мангистауской области за минувшие сутки от коронавируса скончались 13 человек

Фото с сайта "Газета.ру"
В Мангистаускую область прибыли представители гражданского штаба по борьбе с пандемией коронавируса, созданного в стране. Медики, санитарные врачи и другие специалисты будут проводить информационно-разъяснительную работу и развеивать мифы об опасности вакцинации.
- Мы думали, что в прошлом году был пик пандемии, но кризисная ситуация как раз сейчас, и это только ее разгар. Уже несколько недель подряд, практически месяц, свыше 100 казахстацев умирает каждый день подряд от коронавируса. Пика эта цифра достигала 20 августа 2021 года, когда скончались 163 казахстанца. Ситуация сложная, критическая и экстренная по сравнению с прошлым годом. Она невероятно сложная по сравнению даже с другими странами мира. Казахстан вошел в 10-ку стран по смертности на 100 тысяч человек, - сказал Рахим Ошакбаев, участник гражданского штаба по борьбе с пандемией коронавируса «Ел үшін егілемін».
В Мангистауской области за минувшие сутки умерли 13 человек.
- В целом, если в прошлом году у всех стран мира был только один инструмент, чтобы предотвратить подобное трагическое течение коронавируса, связанное с потерей здоровья и смертностью, это жесткий локдаун и ограничения, то в этом году в Казахстане появился мощный и эффективный способ — это вакцинация. И мы видим, что вакцинация, действительно, работает. В Казахстане 98% поступающих в реанимации и 99% людей, которые умирают - это все невакцинированные люди. А если мы смотрим международную статистику, то развитые страны, которые достигли необходимого процента вакцинации населения (60-80%), смело могут снимать свои ограничения, и у них показатели заболеваемости и смертности резко падают. К примеру, в понедельник в Китае, где 1,5 миллиарда человек, ни один житель даже не заболел. Это все говорит о том, что сочетание массовой вакцинации с надлежащими эпидемиологическими расследованиями весьма эффективны, - отметил Рахим Ошакбаев.
В Казахстане специалисты назвали кампанию по вакцинации сорванной.
- Между тем, у нас в Казахстане кампания вакцинации испытывает очень большие сложности. У нас был пик вакцинации 13 июля, когда порядка 130 тысяч в день людей сделали прививки, и потом за неделю эта цифра резко упала до 21 тысячи. Мы связываем это с тем, что 14 июля прозвучало выступление главного санврача страны о том, что сроки обязательной вакцинации переносятся. И население получило очень неправильный сигнал о том, что вакцинация не обязательна. Также на этом фоне получился накопительный эффект, когда, как говорит наш Президент, «упертые антиваксеры» стали распространять недостоверную информацию об опасности вакцинации. Сочетание этих двух факторов сорвало темпы вакцинации, - отметил Рахим Ошакбаев.
По словам Аббата Урисбаева, в Актау создан сайт smart-aktau.kz, где можно получить необходимую информацию о том, где можно сдать ПЦР-тест, получить помощь в поиске лекарств, предоставлении бесплатного кислорода, а также там рассматриваются жалобы на действия врачей.
- В провизорных стационарах области сегодня находятся 923 пациента. Из них только 55 человек получили вакцину. И каждый раз, когда мы разговариваем с людьми и спрашиваем, получили ли они прививку, то они обещают сделать это сразу, как только выздоровеют. Но мы спрашиваем, где же вы раньше были? Поэтому призываю не доводить до такого состояния и не получать горестные новости. Даже сегодня 13 человек умерли, и все они, к сожалению, не были вакцинированы. Нужно понять, что другой альтернативы не будет. Пожалуйста, давайте не будем верить лже-специалистам, давайте верить врачам, - сказал Аббат Урисбаев.
- Мы думали, что в прошлом году был пик пандемии, но кризисная ситуация как раз сейчас, и это только ее разгар. Уже несколько недель подряд, практически месяц, свыше 100 казахстацев умирает каждый день подряд от коронавируса. Пика эта цифра достигала 20 августа 2021 года, когда скончались 163 казахстанца. Ситуация сложная, критическая и экстренная по сравнению с прошлым годом. Она невероятно сложная по сравнению даже с другими странами мира. Казахстан вошел в 10-ку стран по смертности на 100 тысяч человек, - сказал Рахим Ошакбаев, участник гражданского штаба по борьбе с пандемией коронавируса «Ел үшін егілемін».
В Мангистауской области за минувшие сутки умерли 13 человек.
- В целом, если в прошлом году у всех стран мира был только один инструмент, чтобы предотвратить подобное трагическое течение коронавируса, связанное с потерей здоровья и смертностью, это жесткий локдаун и ограничения, то в этом году в Казахстане появился мощный и эффективный способ — это вакцинация. И мы видим, что вакцинация, действительно, работает. В Казахстане 98% поступающих в реанимации и 99% людей, которые умирают - это все невакцинированные люди. А если мы смотрим международную статистику, то развитые страны, которые достигли необходимого процента вакцинации населения (60-80%), смело могут снимать свои ограничения, и у них показатели заболеваемости и смертности резко падают. К примеру, в понедельник в Китае, где 1,5 миллиарда человек, ни один житель даже не заболел. Это все говорит о том, что сочетание массовой вакцинации с надлежащими эпидемиологическими расследованиями весьма эффективны, - отметил Рахим Ошакбаев.
В Казахстане специалисты назвали кампанию по вакцинации сорванной.
- Между тем, у нас в Казахстане кампания вакцинации испытывает очень большие сложности. У нас был пик вакцинации 13 июля, когда порядка 130 тысяч в день людей сделали прививки, и потом за неделю эта цифра резко упала до 21 тысячи. Мы связываем это с тем, что 14 июля прозвучало выступление главного санврача страны о том, что сроки обязательной вакцинации переносятся. И население получило очень неправильный сигнал о том, что вакцинация не обязательна. Также на этом фоне получился накопительный эффект, когда, как говорит наш Президент, «упертые антиваксеры» стали распространять недостоверную информацию об опасности вакцинации. Сочетание этих двух факторов сорвало темпы вакцинации, - отметил Рахим Ошакбаев.
По словам Аббата Урисбаева, в Актау создан сайт smart-aktau.kz, где можно получить необходимую информацию о том, где можно сдать ПЦР-тест, получить помощь в поиске лекарств, предоставлении бесплатного кислорода, а также там рассматриваются жалобы на действия врачей.
- В провизорных стационарах области сегодня находятся 923 пациента. Из них только 55 человек получили вакцину. И каждый раз, когда мы разговариваем с людьми и спрашиваем, получили ли они прививку, то они обещают сделать это сразу, как только выздоровеют. Но мы спрашиваем, где же вы раньше были? Поэтому призываю не доводить до такого состояния и не получать горестные новости. Даже сегодня 13 человек умерли, и все они, к сожалению, не были вакцинированы. Нужно понять, что другой альтернативы не будет. Пожалуйста, давайте не будем верить лже-специалистам, давайте верить врачам, - сказал Аббат Урисбаев.