Коронавирусом заразились 213 человек в Мангистау

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По состоянию на 28 августа у нас в регионе выявили 213 заболевших коронавирусом, также зафиксирован 231 факт выздоровления.



Лидером по числу заражений за сутки в Казахстане является Алматы, там зафиксировано 1506 заражённых. На втором месте Карагандинская область - 815 заболевших с положительными ПЦР на коронавирусную инфекцию, замыкает тройку Нур-Султан, там коронавирус подтвердился у 602 человек.



С начала пандемии в Мангистауской области зарегистрировано 18 967 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 13 770 человек.



Мангистау остаётся аутсайдером по вакцинации. Так, I-м компонентом провакцинировано 137 415 человек, II-м компонентом - 99 802 человека.



Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации на 24 августа, наш регион остаётся в «красной» зоне наряду с городами Нур-Султан, Алматы, Шымкент, а также Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областями.



В «зеленой» зоне по-прежнему только Туркестанская область.