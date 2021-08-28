Новое постановление: Как будут обучаться школьники и студенты в Мангистау

Согласно новому постановлению, школьникам и студентам разрешено обучение в штатном формате в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности. При этом есть условия:- 100% вакцинации педагогов и персонала (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших COVID-19 в течение трёх месяцев после выздоровления);- внедрение приложения «Ashyq» при входе в организации педагогов, персонала, родителей, посетителей, обучающихся в возрасте 18 лет и старше;- соблюдение масочного режима;- запрет на проведение массовых мероприятий (культурных, воспитательных, внеклассных и родительских собраний);- запрет на проведение в организациях дошкольного и среднего образования мероприятий с объединением групп и классов;- отмена кабинетной системы обучения, за исключением лабораторных, практических занятий;- разобщение обучающихся начальных, средних и старших классов.Заселение в общежитие могут осуществлять только студенты, которые прошли вакцинацию против COVID-19 (допускается заселение студентов, не достигших 18 лет, а также имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших коронавирусом в течение последних трёх месяцев).Иностранные студенты допускаются к очному формату обучения только при наличии полного курса вакцинации против COVID-19 и отрицательного результата тестирования на коронавирус методом ПЦР, полученного не позднее трёх суток после пересечения государственной границы.В организации дошкольного и среднего образования, колледжи, высшие учебные заведения, включая столовые и буфеты, вход запрещён:- лицам с признаками респираторной инфекции;- лицам с «жёлтым» и «красным» статусом;- педагогам и персоналу, не имеющих вакцинацию (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших коронавирусом в течение трёх месяцев после выздоровления).При регистрации одного случая заболевания COVID-19 в классе или в группе ученики и студенты подлежат изоляции на домашний карантин в течение 14 дней;При регистрации в организации среднего образования в один инкубационный период случаев заболеваний коронавирусом в более 30 процентах классов одной смены – смена подлежит изоляции на домашний карантин в течение 14 дней;При регистрации в колледжах, высших учебных заведениях в первый инкубационный период случаев заболевания COVID-19 в более 30 процентах групп одного потока – поток подлежит изоляции на домашний карантин в течение 14 дней;Решение вопроса введения карантина в организациях среднего образования, колледжах, высших учебных заведениях с переводом на дистанционный формат обучения всех обучающихся – по согласованию с комитетом санитарно-эпидемиологического контроля.Данное постановление вступило в силу 27 августа.