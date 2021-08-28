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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:52

Просмотров: 1864

Новое постановление: Как будут обучаться школьники и студенты в Мангистау

Главный государственный санитарный врач Мангистауской области Газиз Надуев подписал новое постановление «О мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в организациях образования Мангистауской области в 2021-2022 году».

Фото из доступных источников
Согласно новому постановлению, школьникам и студентам разрешено обучение в штатном формате в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности. При этом есть условия:

- 100% вакцинации педагогов и персонала (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших COVID-19 в течение трёх месяцев после выздоровления);
- внедрение приложения «Ashyq» при входе в организации педагогов, персонала, родителей, посетителей, обучающихся в возрасте 18 лет и старше;
- соблюдение масочного режима;
- запрет на проведение массовых мероприятий (культурных, воспитательных, внеклассных и родительских собраний);
- запрет на проведение в организациях дошкольного и среднего образования мероприятий с объединением групп и классов;
- отмена кабинетной системы обучения, за исключением лабораторных, практических занятий;
- разобщение обучающихся начальных, средних и старших классов.

Заселение в общежитие могут осуществлять только студенты, которые прошли вакцинацию против COVID-19 (допускается заселение студентов, не достигших 18 лет, а также имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших коронавирусом в течение последних трёх месяцев).

Иностранные студенты допускаются к очному формату обучения только при наличии полного курса вакцинации против COVID-19 и отрицательного результата тестирования на коронавирус методом ПЦР, полученного не позднее трёх суток после пересечения государственной границы.

В организации дошкольного и среднего образования, колледжи, высшие учебные заведения, включая столовые и буфеты, вход запрещён:

- лицам с признаками респираторной инфекции;
- лицам с «жёлтым» и «красным» статусом;
- педагогам и персоналу, не имеющих вакцинацию (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших коронавирусом в течение трёх месяцев после выздоровления).

При регистрации одного случая заболевания COVID-19 в классе или в группе ученики и студенты подлежат изоляции на домашний карантин в течение 14 дней;
При регистрации в организации среднего образования в один инкубационный период случаев заболеваний коронавирусом в более 30 процентах классов одной смены – смена подлежит изоляции на домашний карантин в течение 14 дней;
При регистрации в колледжах, высших учебных заведениях в первый инкубационный период случаев заболевания COVID-19 в более 30 процентах групп одного потока – поток подлежит изоляции на домашний карантин в течение 14 дней;

Решение вопроса введения карантина в организациях среднего образования, колледжах, высших учебных заведениях с переводом на дистанционный формат обучения всех обучающихся – по согласованию с комитетом санитарно-эпидемиологического контроля.

Данное постановление вступило в силу 27 августа.

Новое постановление: Как будут обучаться школьники и студенты в Мангистау


Новое постановление: Как будут обучаться школьники и студенты в Мангистау


Новое постановление: Как будут обучаться школьники и студенты в Мангистау


Новое постановление: Как будут обучаться школьники и студенты в Мангистау


Новое постановление: Как будут обучаться школьники и студенты в Мангистау



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Комментарии ( 3 )

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Vohazab (Посетители) Сегодня, 13:08
Про кабинетную систему тоже ничего не понял.
 
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Darkman (Посетители) Сегодня, 12:50
И теперь школьники будут в коридорах и во дворике школы учиться? Если в кабинетах нельзя? Абсурд.
 
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Empro (Посетители) Сегодня, 11:02
отмена кабинетной системы обучения, за исключением лабораторных, практических занятий;

Кабинетная система обучения и предусматривает лабораторные и практические занятия, сами себе противоречат.
 
 

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