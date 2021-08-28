Допускается имитация взрывов и стрельбы: Спецслужбы проводят учения в Актау

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На территории Мангистауской области проводятся совместные антитеррористические учения государств - участников СНГ «Каспий-Антитеррор-2021».



Спецслужбы проводят отработку межведомственного и межгосударственного взаимодействия, а также подготовку компетентных органов стран Содружества к практическим действиям по пресечению террористических актов на объектах морской инфраструктуры и нефтегазовой отрасли.



В период проведения учений в отдельных частях трассы республиканского и местного значения предусмотрены меры по ограничению передвижения транспортных средств.



Силовая фаза учения с отработкой практических навыков нейтрализации угроз терактов на объектах морского транспорта пройдет на территории и в акватории морского порта Актау.



На учениях допускается имитация взрывов и холостой стрельбы, в связи с этим мангистаусцев просят с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям и сохранять спокойствие.