В Актау 95-летняя учительница вручила первоклассникам «Буквари» на открытии школы

- В руках учителя - будущее нашей страны, а как будет выглядеть наша страна - покажет молодёжь, - обратилась к первоклассникам Салиха Каженовна.

Новая школа введена в эксплуатацию к 30-летию Независимости страны. Обучение здесь начали 600 школьников.Главным гостем на «Первом звонке» в новой школе стала 95-летняя учитель-ветеран, отличник просвещения СССР и Казахской ССР Идрисова Салиха Каженовна. Она посвятила почти всю свою сознательную жизнь передаче знаний подрастающему поколению.Салиха Каженовна и аким города Нурдаулет Килыбай вручили ученикам первого класса «Буквари». Вместе с председателем совета ветеранов Актау Картбай Аманжолом гости разрезали ленту, как символ светлого пути в новую школу, а также прошлись и осмотрели учебные кабинеты.В учебном заведении, как сообщает пресс-служба акима города, имеются кабинеты физики, химии, информатики. Также есть мультимедийные и лингафонные кабинеты, которые оснащены новейшими технологиями. Созданы все условия для качественного обучения школьников. Для предметов трудового обучения здесь предусмотрено четыре кабинета.Для девочек имеются кухонные и швейные машины, а для мальчиков - деревянные станки и новая техника для изготовления различных изделий из глины.Это первая школа в Актау с устройством для изготовления изделий из глины.