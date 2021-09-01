«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 01 Сентября
+26...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 425.41 KZT
  • €1 = 502.88 KZT
  • 1 RUB = 5.81 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:32

Просмотров: 113

В Актау 95-летняя учительница вручила первоклассникам «Буквари» на открытии школы

В Актау распахнула свои двери общеобразовательная школа №25, которую с нетерпением ждали жители микрорайона «Шыгыс», сообщает пресс-служба городского акимата.

Фото пресс-службы городского акимата
Новая школа введена в эксплуатацию к 30-летию Независимости страны. Обучение здесь начали 600 школьников.

В Актау 95-летняя учительница вручила первоклассникам «Буквари» на открытии школы


Главным гостем на «Первом звонке» в новой школе стала 95-летняя учитель-ветеран, отличник просвещения СССР и Казахской ССР Идрисова Салиха Каженовна. Она посвятила почти всю свою сознательную жизнь передаче знаний подрастающему поколению.

В Актау 95-летняя учительница вручила первоклассникам «Буквари» на открытии школы


- В руках учителя - будущее нашей страны, а как будет выглядеть наша страна - покажет молодёжь, - обратилась к первоклассникам Салиха Каженовна.


В Актау 95-летняя учительница вручила первоклассникам «Буквари» на открытии школы


Салиха Каженовна и аким города Нурдаулет Килыбай вручили ученикам первого класса «Буквари». Вместе с председателем совета ветеранов Актау Картбай Аманжолом гости разрезали ленту, как символ светлого пути в новую школу, а также прошлись и осмотрели учебные кабинеты.

В Актау 95-летняя учительница вручила первоклассникам «Буквари» на открытии школы


В учебном заведении, как сообщает пресс-служба акима города, имеются кабинеты физики, химии, информатики. Также есть мультимедийные и лингафонные кабинеты, которые оснащены новейшими технологиями. Созданы все условия для качественного обучения школьников. Для предметов трудового обучения здесь предусмотрено четыре кабинета.

В Актау 95-летняя учительница вручила первоклассникам «Буквари» на открытии школы


Для девочек имеются кухонные и швейные машины, а для мальчиков - деревянные станки и новая техника для изготовления различных изделий из глины.

В Актау 95-летняя учительница вручила первоклассникам «Буквари» на открытии школы


Это первая школа в Актау с устройством для изготовления изделий из глины.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика