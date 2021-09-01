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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:30

Просмотров: 343

Юная скрипачка вдохновила бизнесмена и он пригласил её выступать в ресторане в Актау

В период карантина и отсутствия мероприятий 12-летней Айым Асылбек остаётся выступать только дома перед камерой. Последнее время она стала давать небольшие концерты на набережной 14 микрорайона, где у неё появились свои поклонники. В один прекрасный день к девочке обратился местный бизнесмен, который вскоре пригласил её выступать у него в заведении.

Айым Асылбек
Айым Асылбек является ученицей седьмого класса в общеобразовательной средней школе №21.

Юная скрипачка вдохновила бизнесмена и он пригласил её выступать в ресторане в Актау


Она очень разносторонний и творческий человек, как и её две старшие сестры-пианистки. Одна из них учится в консерватории в Алматы, вторая - в музыкальном колледже в Актау.

Юная скрипачка вдохновила бизнесмена и он пригласил её выступать в ресторане в Актау


Обучается Айым в детской школе искусств имени Абыла Таракулы. По классу скрипки она уже перешла в седьмой класс, по классу фортепиано - в пятый. Кроме этого, она увлекается игрой на жетыгене (казахский многострунный щипковый инструмент).



Помимо всего, школьница восьмой год посещает хореографию в КДК имени Абая и является кандидатом в мастера спорта по художественной гимнастике.



С шести лет девочка ездила на республиканские и международные конкурсы и соревнования, где участвовала сразу в четырех номинациях. Также она выступала на различных концертах.

Юная скрипачка вдохновила бизнесмена и он пригласил её выступать в ресторане в Актау


Её кумиры - это скрипач Дэвид Гаррет и певец Димаш Кудайбергенов.

Айым мечтает стать великой скрипачкой. В этом её активно поддерживают родные и близкие.

Юная скрипачка вдохновила бизнесмена и он пригласил её выступать в ресторане в Актау


- Для музыкантов вместе с карантином начался сложный период. Ребёнку надо куда-то направлять свою энергию. Айым нуждается в выступлениях, аплодисментах, слушателях, овациях и концертах. Однажды она увидела девочку, выступающую со скрипкой на Арбате в Алматы, и понеслось. Год ходила, просила, чтобы мы разрешили ей выступать на набережной, и в конце концов мы согласились. Причиной долгого раздумья являлось то, что у нас в городе часто этого не понимают и не принимают. У нас существует понятие, что если музыкант выступает на улице, то это попрошайничество. Нам это не очень нравится. Надеюсь, в будущем это мнение изменится, - рассказала мама юной скрипачки Батеш Мукамедиева.


Девочка рассказывает, что занимается своим любимым делом, которое ей по душе.



Выступая перед людьми на набережной, она хочет самостоятельно зарабатывать деньги на свои потребности.

Юная скрипачка вдохновила бизнесмена и он пригласил её выступать в ресторане в Актау


На прошлой неделе мама с дочкой снимали видео на берегу моря. К ним подошёл мужчина и попросил разрешения снять на видео игру Айым и отметить её страницу в Instagram.



Автором видеоролика оказался местный бизнесмен, ресторатор, общественный деятель и депутат городского маслихата Шамрад Телеубаев.



Он опубликовал выступление Айым у себя на странице в Instagram. Тем самым, хотел вдохновить и призвать родителей и детей к творчеству.

Немного позже Айым получила предложение от Шамрада Телеубаева выступать у него в ресторане.

Родители скрипачки уточнили, что ресторан халяльный, семейный, и дали дочке разрешение.

Выступает Айым по желанию. Даёт получасовые-часовые концерты при сдельной плате. Публика воспринимает её игру с душой.

Юная скрипачка вдохновила бизнесмена и он пригласил её выступать в ресторане в Актау



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Комментарии ( 1 )

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Mongoose (Посетители) Сегодня, 16:11
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