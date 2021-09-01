Юная скрипачка вдохновила бизнесмена и он пригласил её выступать в ресторане в Актау

- Для музыкантов вместе с карантином начался сложный период. Ребёнку надо куда-то направлять свою энергию. Айым нуждается в выступлениях, аплодисментах, слушателях, овациях и концертах. Однажды она увидела девочку, выступающую со скрипкой на Арбате в Алматы, и понеслось. Год ходила, просила, чтобы мы разрешили ей выступать на набережной, и в конце концов мы согласились. Причиной долгого раздумья являлось то, что у нас в городе часто этого не понимают и не принимают. У нас существует понятие, что если музыкант выступает на улице, то это попрошайничество. Нам это не очень нравится. Надеюсь, в будущем это мнение изменится, - рассказала мама юной скрипачки Батеш Мукамедиева.

Айым Асылбек является ученицей седьмого класса в общеобразовательной средней школе №21.Она очень разносторонний и творческий человек, как и её две старшие сестры-пианистки. Одна из них учится в консерватории в Алматы, вторая - в музыкальном колледже в Актау.Обучается Айым в детской школе искусств имени Абыла Таракулы. По классу скрипки она уже перешла в седьмой класс, по классу фортепиано - в пятый. Кроме этого, она увлекается игрой на жетыгене (казахский многострунный щипковый инструмент).Помимо всего, школьница восьмой год посещает хореографию в КДК имени Абая и является кандидатом в мастера спорта по художественной гимнастике.С шести лет девочка ездила на республиканские и международные конкурсы и соревнования, где участвовала сразу в четырех номинациях. Также она выступала на различных концертах.Её кумиры - это скрипач Дэвид Гаррет и певец Димаш Кудайбергенов.Айым мечтает стать великой скрипачкой. В этом её активно поддерживают родные и близкие.Девочка рассказывает, что занимается своим любимым делом, которое ей по душе.Выступая перед людьми на набережной, она хочет самостоятельно зарабатывать деньги на свои потребности.На прошлой неделе мама с дочкой снимали видео на берегу моря. К ним подошёл мужчина и попросил разрешения снять на видео игру Айым и отметить её страницу в Instagram.Автором видеоролика оказался местный бизнесмен, ресторатор, общественный деятель и депутат городского маслихата Шамрад Телеубаев.Он опубликовал выступление Айым у себя на странице в Instagram. Тем самым, хотел вдохновить и призвать родителей и детей к творчеству.Немного позже Айым получила предложение от Шамрада Телеубаева выступать у него в ресторане.Родители скрипачки уточнили, что ресторан халяльный, семейный, и дали дочке разрешение.Выступает Айым по желанию. Даёт получасовые-часовые концерты при сдельной плате. Публика воспринимает её игру с душой.