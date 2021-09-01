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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 20:27

Просмотров: 575

О бессрочном периоде обмена старых банкнот объявил Национальный банк в Актау

На основании многочисленных обращений населения, а также с учётом международного опыта Национальный Банк принял решение о введении бессрочного периода обмена банкнот, выпущенных с 2006 года и после.

Фото из доступных источников
Если по каким-либо причинам граждане не успели обменять вышедшие из обращения банкноты в банках второго уровня и офисах АО «Казпочта», то филиалы Национального банка будут принимать их без ограничения по срокам.

Мангистауский филиал Национального банка находится в здании №26 в 23 микрорайоне.

В случае возникновения вопросов можно обращаться в отдел по работе с наличными деньгами и кассовыми операциями Мангистауского филиала Национального банка по телефону: 8 (7292) 70-15-12 или 70-15-00.



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