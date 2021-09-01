О бессрочном периоде обмена старых банкнот объявил Национальный банк в Актау

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Если по каким-либо причинам граждане не успели обменять вышедшие из обращения банкноты в банках второго уровня и офисах АО «Казпочта», то филиалы Национального банка будут принимать их без ограничения по срокам.



Мангистауский филиал Национального банка находится в здании №26 в 23 микрорайоне.



В случае возникновения вопросов можно обращаться в отдел по работе с наличными деньгами и кассовыми операциями Мангистауского филиала Национального банка по телефону: 8 (7292) 70-15-12 или 70-15-00.