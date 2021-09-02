Лицо Иисуса: необычную форму облаков сняли на видео в Актау

В редакцию Lada.kz прислали видео, на кадрах которого видно облака с изображением части мужского лица.Авторами видео являются жители Актау Салтанат Каиржанова, Надежда Юферева и Мануэль.По словам авторов, видео было снято на набережной в 15 микрорайоне примерно в 20:12.После публикации видео, как говорят его авторы, многие пользователи Сети разглядели в изображении лицо Иисуса Христа.Учёные объясняют, что видеть в облаках или случайных предметах знакомые образы людей заставляет психологический феномен парейдолии. Слово парейдолия происходит от греческих слов para (para - рядом, около, отклонение от чего-либо) и eidolon - изображение. Явление проявляется в том, как в одних зрительных образах мы видим что-либо отчётливое и определённое - например, лица или фигуры людей в облаках.