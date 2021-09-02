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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:53

Просмотров: 639

Лицо Иисуса: необычную форму облаков сняли на видео в Актау

Жители Актау стали свидетелями необычного явления. Вчера, 1 сентября, им удалось снять на видео облака, изображающие часть мужского лица.

Кадр видео
В редакцию Lada.kz прислали  видео, на кадрах которого видно облака с изображением части мужского лица.



Авторами видео являются жители Актау Салтанат Каиржанова, Надежда Юферева и Мануэль.

По словам авторов, видео было снято на набережной в 15 микрорайоне примерно в 20:12.

Лицо Иисуса: необычную форму облаков сняли на видео в Актау


После публикации видео, как говорят его авторы, многие пользователи Сети разглядели в изображении лицо Иисуса Христа.

Лицо Иисуса: необычную форму облаков сняли на видео в Актау


Учёные объясняют, что видеть в облаках или случайных предметах знакомые образы людей заставляет психологический феномен парейдолии. Слово парейдолия происходит от греческих слов para (para - рядом, около, отклонение от чего-либо) и eidolon - изображение. Явление проявляется в том, как в одних зрительных образах мы видим что-либо отчётливое и определённое - например, лица или фигуры людей в облаках.



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Комментарии ( 2 )

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shurik_kz11 (Посетители) Сегодня, 15:21
Стимулирующее воздействие азотсодержащих выбросов Казазота на фантазию жителей г.Актау...
 
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tolk (Посетители) Сегодня, 15:16
Больше на плачущего Пушкина похож.
 
 

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