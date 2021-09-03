Серикбай Трумов оказался в конце рейтинга акимов регионов по охвату вакцинацией населения

Фото из архива Lada.kz
Глава Мангистауской области занял 17 место в рейтинге акимов регионов по охвату вакцинацией населения.
В Мангистау охват населения вакцинацией составил 40,2 процента.
Лидером рейтинга стал аким Шымкента Мурат Айтенов. Второе место в рейтинге занял аким Алматы Бакытжан Сагинтаев. Тройку лидеров замкнул аким Туркестанской области Умирзак Шукеев.
В Мангистау охват населения вакцинацией составил 40,2 процента.
Лидером рейтинга стал аким Шымкента Мурат Айтенов. Второе место в рейтинге занял аким Алматы Бакытжан Сагинтаев. Тройку лидеров замкнул аким Туркестанской области Умирзак Шукеев.
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