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В Мангистауской области зарегистрировано 238 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.



Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Алматы - 1287 и Карагандинской области - 622. На третьем месте по темпам распространения находится Актюбинская область, где выявлено 339 новых случаев.



Выздоровел за минувшие сутки 10161 казахстанец, в том числе 224 жителя Мангистауской области.



Всего с начала пандемии в стране заболел 803601 человек. А выздоровел - 701641.



Зафиксировано на 1 сентября также 358 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 21 человек скончался.