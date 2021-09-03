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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 09:24

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В Мангистауской области зарегистрировано 238 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

В Казахстане за сутки выявлено 4930 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает Coronavirus.kz.

Фото из доступных источников
В Мангистауской области зарегистрировано 238 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Алматы - 1287 и Карагандинской области - 622. На третьем месте по темпам распространения находится Актюбинская область, где выявлено 339 новых случаев.

Выздоровел за минувшие сутки 10161 казахстанец, в том числе 224 жителя Мангистауской области.

Всего с начала пандемии в стране заболел 803601 человек. А выздоровел - 701641.

Зафиксировано на 1 сентября также 358 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 21 человек скончался.



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