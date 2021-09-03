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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 11:17

Просмотров: 4501

Как выглядит особняк у моря за 800 миллионов тенге и ещё семь самых дорогих домов в Актау

Самый дорогой особняк в Актау, который продаётся на данный момент, стоит 800 миллионов тенге. А ещё семь домов в городе на берегу моря имеют стоимость от 340 до 600 миллионов. С их фотографиями ознакомились журналисты «Нурфин».

Фото из архива Lada.kz
В Актау можно приобрести себе домик у моря. Иногда такая недвижимость стоит достаточно дорого – до нескольких сотен миллионов тенге. С дизайном интерьера самых дорогих индивидуальных домов в городе на берегу Каспийского моря, журналисты Nur.kz ознакомились на сайте объявлений по продаже недвижимости Крыша. Данные актуальны на 1 сентября 2021 года.

Восьмикомнатный дом за 800 миллионов тенге - самый дорогой продаваемый дом в Актау, он имеет площадь 850 квадратных метров. На территории дома есть сауна, бассейн, гараж, сад и так далее. А также, судя по информации из объявления, с заднего двора есть выход на пляж и к яхт-клубу.

Но фотографии с видом на море к объявлению не приложены. Только совсем немного домашнего интерьера.

Как выглядит особняк у моря за 800 миллионов тенге и ещё семь самых дорогих домов в Актау


Как выглядит особняк у моря за 800 миллионов тенге и ещё семь самых дорогих домов в Актау


Как выглядит особняк у моря за 800 миллионов тенге и ещё семь самых дорогих домов в Актау


Ещё один особняк - 13-комнатный дом за 600 миллионов тенге, площадью 800 квадратных метров. На четырёх уровнях, включая цоколь и мансарду, расположены различные жилые и подсобные комнаты: гостиные, спальни, гардеробные, спортзал, прачечная и так далее. При этом дом продаётся полностью меблированным и со всеми удобствами.

Как выглядит особняк у моря за 800 миллионов тенге и ещё семь самых дорогих домов в Актау


Как выглядит особняк у моря за 800 миллионов тенге и ещё семь самых дорогих домов в Актау


Как выглядит особняк у моря за 800 миллионов тенге и ещё семь самых дорогих домов в Актау


Как выглядит особняк у моря за 800 миллионов тенге и ещё семь самых дорогих домов в Актау


Ещё один особняк на продажу - 20-комнатный дом за 550 миллионов тенге. Объявление о продаже данного таунхауса площадью 837 квадратных метров, который можно разделить на несколько многоуровневых квартир, радует фотографиями вида на море. Само жилое здание при этом новое, а внутри него предчистовая отделка, то есть новые хозяева, прежде чем въехать, должны сделать ремонт.

Как выглядит особняк у моря за 800 миллионов тенге и ещё семь самых дорогих домов в Актау


Как выглядит особняк у моря за 800 миллионов тенге и ещё семь самых дорогих домов в Актау


Как выглядит особняк у моря за 800 миллионов тенге и ещё семь самых дорогих домов в Актау


Следующий особняк - это 10-комнатный дом за 450 миллионов тенге, площадью 509 квадратных метров, также находится на стадии завершения строительства, но основная часть внутренней и наружной отделок выполнены. Трёхуровневый дом при этом находится в 200 метрах от берега Каспийского моря и радует видом из окна.

Как выглядит особняк у моря за 800 миллионов тенге и ещё семь самых дорогих домов в Актау


Как выглядит особняк у моря за 800 миллионов тенге и ещё семь самых дорогих домов в Актау


Как выглядит особняк у моря за 800 миллионов тенге и ещё семь самых дорогих домов в Актау


На продажу также выставлен шестикомнатный дом за 380 миллионов тенге. Его площадь составляет 600 квадратных метров. На двух этажах располагаются спальни с отдельными гардеробными, различные подсобные комнаты, но в объявлении есть фотографии только кухни и прихожей, выполненных в сдержанной бело-серой цветовой гамме.

Как выглядит особняк у моря за 800 миллионов тенге и ещё семь самых дорогих домов в Актау

Как выглядит особняк у моря за 800 миллионов тенге и ещё семь самых дорогих домов в Актау


Также в Актау продаётся шестикомнатный дом за 360 миллионов тенге. Данный особняк площадью 465 квадратных метров и 2015 года постройки, судя по фотографиям в объявлении, продаётся в черновой отделке. При этом указывается, что дом построен по немецкому проекту, все коммуникации к нему подведены, а также на его территории есть сауна, кинозал, детская площадка, сад и так далее. Особняк расположен на берегу моря, но фотографий с видом на него в объявлении нет.

Как выглядит особняк у моря за 800 миллионов тенге и ещё семь самых дорогих домов в Актау


Как выглядит особняк у моря за 800 миллионов тенге и ещё семь самых дорогих домов в Актау


Как выглядит особняк у моря за 800 миллионов тенге и ещё семь самых дорогих домов в Актау


Ещё один дом, который выставлен на продажу - это восьмикомнатный дом за 350 миллионов тенге. В объявлении о продаже этого дома тоже обещают вид на море, но фотографий с ним нет. Сам четырёхуровневый коттедж площадью 406 квадратных метров имеет достаточно яркий дизайнерский интерьер. В нём есть три спальни, большая гостиная, бильярдная, зимний сад и другие комнаты.

Как выглядит особняк у моря за 800 миллионов тенге и ещё семь самых дорогих домов в Актау


Как выглядит особняк у моря за 800 миллионов тенге и ещё семь самых дорогих домов в Актау


Как выглядит особняк у моря за 800 миллионов тенге и ещё семь самых дорогих домов в Актау


Как выглядит особняк у моря за 800 миллионов тенге и ещё семь самых дорогих домов в Актау


Также в Актау продаётся 20-комнатный дом за 340 миллионов тенге. Площадь трёхуровневого дома составляет 1 000 квадратных метров. Он разделён на две части для проживания двух семей по отдельности, но с общим двором. К слову, за полцены в объявлении предлагается купить только одну часть и поставить посреди двора забор. Продаётся жилье вместе со всей мебелью.

Как выглядит особняк у моря за 800 миллионов тенге и ещё семь самых дорогих домов в Актау


Как выглядит особняк у моря за 800 миллионов тенге и ещё семь самых дорогих домов в Актау


Как выглядит особняк у моря за 800 миллионов тенге и ещё семь самых дорогих домов в Актау



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Комментарии ( 9 )

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serg3132 (Посетители) Сегодня, 14:16
Когда земля понадобится под госнужды окажется,что не такие они и дорогие.
 
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  • Око
  • zhanino
 Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 13:49
Знаете, что это всё напоминает??? В начале и в середине 90-х такие убожества строили новые русские в России на пресловутой Рублевке тогда была дичайшая безвкусица и лепили всё подряд, а ля Версаль с лепнинами, колоннами из алебастра... И во, что они превратились сейчас в руины так как нафиг там такая росскошь уже не нужна все приелись и насытились но увы и в наших краях сия участь не миновала бездарного шика и пафоса но вот только такую "убогость" никто сейчас не купит да ещё за такие дебильно-заоблачные цены о чем только нынешние хозяева думали но явно не тем чем надо.. Даже в предгорьях Алатау, что под Алматы таких цен за 800 миллионов тенге и в помине нет как и такой безвкусицы. Даже на лазурном берегу на юге Франции возле Ниццы или Монако можно взять на много и в разы дешевле аппартаменты или в ОАЭ в Дубае или в Нью-Йорке.. Так, что пусть свою губу закатают губозакаточной машинкой максимум цена таким псевдо дворцам от 40 до 80 миллионов тенге если ещё кто то купит "это" купит...
 
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  • Око
 malovdmitriy (Посетители) Сегодня, 13:48
motor,
Бюджетники crazy
 
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  • Око
 motor (Посетители) Сегодня, 13:27
Кто хозяева? В студию!
 
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  • 14679677
 Абвгд (Посетители) Сегодня, 13:26
Интерьер конечно ппц ,,Аля аул,, у всех.
Цены не обоснованы!
За такие деньги лучше купить домик в Европе! И не один.
 
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  • TU-154
  • Око
  • 14679677
 Ohotnik (Посетители) Сегодня, 12:58
За $2 млн можно остров в Эгейском море купить с домом и хозпостройками
 
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  • leo529
  • TU-154
  • Aktauskii
  • Юрий Спассков
  • касым
  • 14679677
 Око (Посетители) Сегодня, 12:40
Вот это площади... Но вкуса нет совершенно :( Один дом ещё более-менее, и то без мебели, смотрится симпатично - остальное же - убожество. Иметь такие огромные возможности и такую безвкусицу :( Прям сочувствую.

всё вижу
 
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  • Космос
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 diger (Посетители) Сегодня, 12:14
babe,
Каким трудом? Уголовно наказуемым...
 
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  • ЁмоЁ
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  • motor
  • касым
 babe (Посетители) Сегодня, 11:44
Каким трудом интересно заработаны и кто хозяин , сразу будет многое ясно
 
 

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