Как выглядит особняк у моря за 800 миллионов тенге и ещё семь самых дорогих домов в Актау

Фото из архива Lada.kz
В Актау можно приобрести себе домик у моря. Иногда такая недвижимость стоит достаточно дорого – до нескольких сотен миллионов тенге. С дизайном интерьера самых дорогих индивидуальных домов в городе на берегу Каспийского моря, журналисты Nur.kz ознакомились на сайте объявлений по продаже недвижимости Крыша. Данные актуальны на 1 сентября 2021 года.
Восьмикомнатный дом за 800 миллионов тенге - самый дорогой продаваемый дом в Актау, он имеет площадь 850 квадратных метров. На территории дома есть сауна, бассейн, гараж, сад и так далее. А также, судя по информации из объявления, с заднего двора есть выход на пляж и к яхт-клубу.
Но фотографии с видом на море к объявлению не приложены. Только совсем немного домашнего интерьера.
Ещё один особняк - 13-комнатный дом за 600 миллионов тенге, площадью 800 квадратных метров. На четырёх уровнях, включая цоколь и мансарду, расположены различные жилые и подсобные комнаты: гостиные, спальни, гардеробные, спортзал, прачечная и так далее. При этом дом продаётся полностью меблированным и со всеми удобствами.
Ещё один особняк на продажу - 20-комнатный дом за 550 миллионов тенге. Объявление о продаже данного таунхауса площадью 837 квадратных метров, который можно разделить на несколько многоуровневых квартир, радует фотографиями вида на море. Само жилое здание при этом новое, а внутри него предчистовая отделка, то есть новые хозяева, прежде чем въехать, должны сделать ремонт.
Следующий особняк - это 10-комнатный дом за 450 миллионов тенге, площадью 509 квадратных метров, также находится на стадии завершения строительства, но основная часть внутренней и наружной отделок выполнены. Трёхуровневый дом при этом находится в 200 метрах от берега Каспийского моря и радует видом из окна.
На продажу также выставлен шестикомнатный дом за 380 миллионов тенге. Его площадь составляет 600 квадратных метров. На двух этажах располагаются спальни с отдельными гардеробными, различные подсобные комнаты, но в объявлении есть фотографии только кухни и прихожей, выполненных в сдержанной бело-серой цветовой гамме.
Также в Актау продаётся шестикомнатный дом за 360 миллионов тенге. Данный особняк площадью 465 квадратных метров и 2015 года постройки, судя по фотографиям в объявлении, продаётся в черновой отделке. При этом указывается, что дом построен по немецкому проекту, все коммуникации к нему подведены, а также на его территории есть сауна, кинозал, детская площадка, сад и так далее. Особняк расположен на берегу моря, но фотографий с видом на него в объявлении нет.
Ещё один дом, который выставлен на продажу - это восьмикомнатный дом за 350 миллионов тенге. В объявлении о продаже этого дома тоже обещают вид на море, но фотографий с ним нет. Сам четырёхуровневый коттедж площадью 406 квадратных метров имеет достаточно яркий дизайнерский интерьер. В нём есть три спальни, большая гостиная, бильярдная, зимний сад и другие комнаты.
Также в Актау продаётся 20-комнатный дом за 340 миллионов тенге. Площадь трёхуровневого дома составляет 1 000 квадратных метров. Он разделён на две части для проживания двух семей по отдельности, но с общим двором. К слову, за полцены в объявлении предлагается купить только одну часть и поставить посреди двора забор. Продаётся жилье вместе со всей мебелью.
Восьмикомнатный дом за 800 миллионов тенге - самый дорогой продаваемый дом в Актау, он имеет площадь 850 квадратных метров. На территории дома есть сауна, бассейн, гараж, сад и так далее. А также, судя по информации из объявления, с заднего двора есть выход на пляж и к яхт-клубу.
Но фотографии с видом на море к объявлению не приложены. Только совсем немного домашнего интерьера.
Ещё один особняк - 13-комнатный дом за 600 миллионов тенге, площадью 800 квадратных метров. На четырёх уровнях, включая цоколь и мансарду, расположены различные жилые и подсобные комнаты: гостиные, спальни, гардеробные, спортзал, прачечная и так далее. При этом дом продаётся полностью меблированным и со всеми удобствами.
Ещё один особняк на продажу - 20-комнатный дом за 550 миллионов тенге. Объявление о продаже данного таунхауса площадью 837 квадратных метров, который можно разделить на несколько многоуровневых квартир, радует фотографиями вида на море. Само жилое здание при этом новое, а внутри него предчистовая отделка, то есть новые хозяева, прежде чем въехать, должны сделать ремонт.
Следующий особняк - это 10-комнатный дом за 450 миллионов тенге, площадью 509 квадратных метров, также находится на стадии завершения строительства, но основная часть внутренней и наружной отделок выполнены. Трёхуровневый дом при этом находится в 200 метрах от берега Каспийского моря и радует видом из окна.
На продажу также выставлен шестикомнатный дом за 380 миллионов тенге. Его площадь составляет 600 квадратных метров. На двух этажах располагаются спальни с отдельными гардеробными, различные подсобные комнаты, но в объявлении есть фотографии только кухни и прихожей, выполненных в сдержанной бело-серой цветовой гамме.
Также в Актау продаётся шестикомнатный дом за 360 миллионов тенге. Данный особняк площадью 465 квадратных метров и 2015 года постройки, судя по фотографиям в объявлении, продаётся в черновой отделке. При этом указывается, что дом построен по немецкому проекту, все коммуникации к нему подведены, а также на его территории есть сауна, кинозал, детская площадка, сад и так далее. Особняк расположен на берегу моря, но фотографий с видом на него в объявлении нет.
Ещё один дом, который выставлен на продажу - это восьмикомнатный дом за 350 миллионов тенге. В объявлении о продаже этого дома тоже обещают вид на море, но фотографий с ним нет. Сам четырёхуровневый коттедж площадью 406 квадратных метров имеет достаточно яркий дизайнерский интерьер. В нём есть три спальни, большая гостиная, бильярдная, зимний сад и другие комнаты.
Также в Актау продаётся 20-комнатный дом за 340 миллионов тенге. Площадь трёхуровневого дома составляет 1 000 квадратных метров. Он разделён на две части для проживания двух семей по отдельности, но с общим двором. К слову, за полцены в объявлении предлагается купить только одну часть и поставить посреди двора забор. Продаётся жилье вместе со всей мебелью.