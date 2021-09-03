Назначен начальник управления по чрезвычайным ситуациям Актау

Жандос Кенжебаев

Жандос Кенжебаев родился и вырос в Карагандинской области. В 2005 году окончил Южно-Казахстанский государственный университет им.М.Ауезова, в 2008 году - Евразийский гуманитарный институт, а в 2018 году Казахский университет технологии и бизнеса.



Свою трудовую деятельность начал в 2005 году с должности старшего инженер-экономиста отдела административной работы ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» Комитета по государственному контролю и надзору чрезвычайных ситуаций МЧС РК.



В период с 2007 по 2017 годы занимал различные должности по линии предупреждения чрезвычайных ситуаций природного характера.



С 2017 по 2020 годы был начальником отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций природного характера управления предупреждения чрезвычайных ситуаций Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.



В 2020 году возглавил управление организационной работы штаба департамента МЧС РК.