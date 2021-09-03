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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 16:12

Просмотров: 1428

Назначен начальник управления по чрезвычайным ситуациям Актау

На должность начальника управления по чрезвычайным ситуациям Актау назначен подполковник гражданской защиты Жандос Кенжебаев. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Жандос Кенжебаев
Жандос Кенжебаев родился и вырос в Карагандинской области. В 2005 году окончил Южно-Казахстанский государственный университет им.М.Ауезова, в 2008 году - Евразийский гуманитарный институт, а в 2018 году Казахский университет технологии и бизнеса.

Свою трудовую деятельность начал в 2005 году с должности старшего инженер-экономиста отдела административной работы ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» Комитета по государственному контролю и надзору чрезвычайных ситуаций МЧС РК.

В период с 2007 по 2017 годы занимал различные должности по линии предупреждения чрезвычайных ситуаций природного характера.

С 2017 по 2020 годы был начальником отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций природного характера управления предупреждения чрезвычайных ситуаций Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

В 2020 году возглавил управление организационной работы штаба департамента МЧС РК.



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Комментарии ( 3 )

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  • Daulet201999
 alixah (Посетители) Сегодня, 18:00
А старый нач.куда ушёл?
 
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  • касым
  • tolk
  • alixah
  • Daulet201999
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 16:48
начальником отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций природного характера управления предупреждения чрезвычайных ситуаций Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК

17 слов (!) в названии должности stena
когда уже их чванство лопнет? lol
 
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русалка (Посетители) Сегодня, 16:46
можно было фото без маски))
 
 

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