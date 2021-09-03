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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 18:46

Просмотров: 1438

Школьница из села Тущыкудук стала обладательницей гранта на обучение в Абу-Даби

Нью-Йоркский университет выделил грант на обучение Дариге Болатбай, жительнице села Тущыкудук Мангистауской области. Об этом сообщили в пресс-службе акимата Мангистауского района.

Дарига Болатбай
Жительница села Тущыкудык Дарига Болатбай стала обладателем гранта на обучение в Нью-Йоркском университете в Абу-Даби (New York University Abu Dhabi). Путёвки в Дубай на обучение получают всего четыре процента студентов, владеющих английским языком. В этом году более 100 тысяч учащихся сдали документы, из них 500 были зачислены. Одна из них - Дарига Болатбай.

- Я услышала об этом университете, который считается одним из самых популярных учебных заведений, ещё когда училась в 10 классе. Нью-Йоркский университет в Абу-Даби является подразделением Нью-Йоркского исследовательского университета в США. Честно говоря, совсем не думала, что поступлю туда. Главное требование было - написание эссе. В своих работах я рассказала о себе, и написала, почему я выбираю именно это учебное заведение. Несмотря на трудности во время карантина, я успешно прошла онлайн-собеседование. Через несколько дней пришло приглашение на учёбу. Я не могу передать словами, как я счастлива, - рассказала Дарига Болатбай.

Дарига Болатбай училась в школе имени С.Жангабылова в селе Тущыкудук. Затем поступила в Назарбаев интеллектуальную школу в Актау, где в этом году с отличием окончила образовательное учреждение. Она постоянно совершенствовала русский и английский языки.

- В седьмом классе я выиграла грант «Өркен» и поступила в Назарбаев Интеллектуальную школу. Изначально я вообще не знала русского и английского. Думая о будущем, я решила учить их самостоятельно, не посещая курсы. По словам моих учителей, я исправила свои ошибки и хорошо выучила русский и английский языки. Начала активно участвовать в школьной жизни, вела научные проекты. Участвовала в образовательных конкурсах и получила направление на международный научный проект во Франции. Назарбаев школа научила меня мечтать, - сказала Дарига Болатбай.

Дарига Болатбай неоднократно становилась призёром областных и республиканских конкурсов образования. Запустив социальный проект «Рядом с тобой хороший человек», она брала интервью у успешных людей нашего региона. Также девушка выиграла номинацию «Ученик года-2021». Дарига в будущем мечтает стать высококвалифицированным врачом.



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