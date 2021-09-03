Президент РК: Будет модернизирован магистральный водопровод «Астрахань-Мангистау»

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Как сообщили в пресс-службе акима области, сейчас разрабатывается проектно-сметная документация этого завода стоимостью 87 миллиардов тенге. Планируется, что проект будет опреснять 50 тысяч кубометров воды в сутки. С вводом предприятия планируется обеспечить население Жанаозена чистой питьевой водой.



В прошлом году, как сообщили в пресс-службе акима области, был принят пятилетний план по недопущению дефицита воды в летние месяцы.



- В целях обеспечения питьевой водой Актау и прилегающих сёл Мунайлинского и Каракиянского районов было предусмотрено увеличение мощности опреснительного завода «Каспий» в два раза - до 40 тысяч кубометров. Сейчас работа идёт полным ходом. Завершить проект планируется к началу 2022 года, - сообщили в пресс-службе акима области.



Национальная компания «КазМунайГаз» строит на месторождении «Каражанбас» опреснительный завод мощностью 17 тысяч кубометров воды в сутки. Ожидается, что завод будет введён в эксплуатацию к концу текущего года. Обещают, что вода, переведённая с производства, будет поступать на нужды населения.



В ТОО «МАЭК-Казатомпром» планируется строительство опреснительной установки мощностью 24 тысячи кубометров воды в сутки. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация. После полного оформления документа проект планируется начать в следующем году.



Опреснительную установку мощностью пять тысяч кубометров в сутки в Форт-Шевченко планируется реализовать в рамках социальной поддержки компании NKOK для области. Такой же проект будет построен и в населённых пунктах Акшукур и Саин Шапагатов.



- В Тупкараганском районе, в селе Акшукур, на берегу моря запустили в работу восьми колодцев. В селе Баянды Мунайлинского района в прошлом месяце была запущена опреснительная мембрана объёмом три тысячи кубометров воды в сутки. Кроме того, в селе Баянды сейчас действует опреснительная мембрана до тысячи кубометров воды. Мембрана, запущенная в начале февраля, опресняет воду из месторождения подземных вод «Куйылыс». Сегодня она полностью обеспечивает питьевой водой село Баянды, - сообщает пресс-служба акима области.



Обещают также в акимате проложить новый водопровод по направлению «Куйылыс-Мунайлы-Актау». Начаты поисково-исследовательские работы водных источников региона.