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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 19:18

Просмотров: 1247

Президент РК: Будет модернизирован магистральный водопровод «Астрахань-Мангистау»

К 2030 году объём дефицита воды в стране может достигнуть 40 процентов. В целях предупреждения данного вопроса президент Касым-Жомарт Токаев в новом послании дал конкретные поручения исполнительным органам. Глава государства подчеркнул необходимость модернизации магистрального водопровода «Астрахань-Мангистау» и строительства опреснительного завода в Кендерли. Об этом сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото с сайта inbusiness.kz
Как сообщили в пресс-службе акима области, сейчас разрабатывается проектно-сметная документация этого завода стоимостью 87 миллиардов тенге. Планируется, что проект будет опреснять 50 тысяч кубометров воды в сутки. С вводом предприятия планируется обеспечить население Жанаозена чистой питьевой водой.

В прошлом году, как сообщили в пресс-службе акима области, был принят пятилетний план по недопущению дефицита воды в летние месяцы.

- В целях обеспечения питьевой водой Актау и прилегающих сёл Мунайлинского и Каракиянского районов было предусмотрено увеличение мощности опреснительного завода «Каспий» в два раза - до 40 тысяч кубометров. Сейчас работа идёт полным ходом. Завершить проект планируется к началу 2022 года, - сообщили в пресс-службе акима области.

Национальная компания «КазМунайГаз» строит на месторождении «Каражанбас» опреснительный завод мощностью 17 тысяч кубометров воды в сутки. Ожидается, что завод будет введён в эксплуатацию к концу текущего года. Обещают, что вода, переведённая с производства, будет поступать на нужды населения.

В ТОО «МАЭК-Казатомпром» планируется строительство опреснительной установки мощностью 24 тысячи кубометров воды в сутки. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация. После полного оформления документа проект планируется начать в следующем году.

Опреснительную установку мощностью пять тысяч кубометров в сутки в Форт-Шевченко планируется реализовать в рамках социальной поддержки компании NKOK для области. Такой же проект будет построен и в населённых пунктах Акшукур и Саин Шапагатов.

- В Тупкараганском районе, в селе Акшукур, на берегу моря запустили в работу восьми колодцев. В селе Баянды Мунайлинского района в прошлом месяце была запущена опреснительная мембрана объёмом три тысячи кубометров воды в сутки. Кроме того, в селе Баянды сейчас действует опреснительная мембрана до тысячи кубометров воды. Мембрана, запущенная в начале февраля, опресняет воду из месторождения подземных вод «Куйылыс». Сегодня она полностью обеспечивает питьевой водой село Баянды, - сообщает пресс-служба акима области.

Обещают также в акимате проложить новый водопровод по направлению «Куйылыс-Мунайлы-Актау». Начаты поисково-исследовательские работы водных источников региона.



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Комментарии ( 4 )

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chrome (Посетители) Сегодня, 21:06
Правильно "КуйлЫс" или "КуйлУс" ?
Вот не знаю, как кому, а мне всё-таки интересно, просачиваются ли отходы с хвостохранилища, достигают ли источника из которого добывают воду ?
Надо этот момент учесть тоже, ато чЕновниГи они, им бы лишь освоить выделенные средства chih !

У меня допустим и к технической воде вопросы, чтоб ей умыться, из-за этого чудесного озера отходов. А про то чтоб пить из этого источника это вообще ужс suicide
 
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  • дорожник
  • Альфарий
  • tolk
 Pluto (Посетители) Сегодня, 20:08
Дорогу Атырау-Астрахань уже "построили" теперь очередь за водоводом тоже "построим" если деньги не разворуем.
 
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 Guz (Посетители) Сегодня, 19:36
Сказки Венского леса вновь и вновь. Волга усыхает,уровень моря стремительно падает,самое время готовиться к строительству завода питьевой воды.........................
 
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 касым (Посетители) Сегодня, 19:30
10 лет назад надо было уже все эти псд и другое
 
 

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