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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:39

Просмотров: 316

Коронавирусом заразились 235 человек в Мангистау

За прошедшие сутки в Мангистауской области COVID-19 официально зарегистрировали у 235 человек, сообщает coronavirus2020.kz.

Фото из доступных источников
По состоянию на 4 сентября в регионе зафиксировано 235 новых случаев коронавируса и 268 фактов выздоровления.

Лидером по числу заражений за сутки в Казахстане является Алматы, там зафиксировано 1267 заражений. На втором месте Карагандинская область - 556 заболевших с положительными ПЦР на коронавирусную инфекцию, замыкает тройку Актюбинская область. Там коронавирус подтвердился у 324 человек.

С начала пандемии в Мангистауской области зарегистрировано 20 828 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 16 072 человека.

Мангистау остаётся аутсайдером по темпам вакцинации. Так, I-м компонентом провакцинированы 143 246 человек, II-м компонентом - 109 560 человек.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации на 4 сентября, наш регион остаётся в «красной» зоне наряду с городами Нур-Султан, Алматы, Шымкент, а также Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской и Павлодарской областями.

В «жёлтой» зоне Восточно-Казахстанская, Жамбылская и Северо-Казахстанская области.

В «зелёной» зоне по-прежнему только Туркестанская область.



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