Коронавирусом заразились 235 человек в Мангистау

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По состоянию на 4 сентября в регионе зафиксировано 235 новых случаев коронавируса и 268 фактов выздоровления.



Лидером по числу заражений за сутки в Казахстане является Алматы, там зафиксировано 1267 заражений. На втором месте Карагандинская область - 556 заболевших с положительными ПЦР на коронавирусную инфекцию, замыкает тройку Актюбинская область. Там коронавирус подтвердился у 324 человек.



С начала пандемии в Мангистауской области зарегистрировано 20 828 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 16 072 человека.



Мангистау остаётся аутсайдером по темпам вакцинации. Так, I-м компонентом провакцинированы 143 246 человек, II-м компонентом - 109 560 человек.



Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации на 4 сентября, наш регион остаётся в «красной» зоне наряду с городами Нур-Султан, Алматы, Шымкент, а также Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской и Павлодарской областями.



В «жёлтой» зоне Восточно-Казахстанская, Жамбылская и Северо-Казахстанская области.



В «зелёной» зоне по-прежнему только Туркестанская область.