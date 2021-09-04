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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:18

Просмотров: 2649

Курение на борту самолета обернётся крупным штрафом для юноши из Мангистау

К административной ответственности за курение сигареты на борту воздушного судна привлекли 18-летнего жителя Мангистауской области, сообщает департамент полиции на транспорте.

Фото из доступных источников
Инцидент произошёл 3 сентября на борту воздушного судна сообщением Актау - Алматы.

В линейный отдел полиции аэропорт поступило сообщение о том, что среди пассажиров авиарейса находится правонарушитель.

Стражи порядка составили на него протокол по части 1-2 статьи 441 КоАП РК (Потребление табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них, на борту воздушного судна).

Теперь ему предстоит выплатить штраф в размере 50 месячных расчётных показателей, а именно 145 850 тенге.

За различные административные правонарушения с начала года транспортные полицейские привлекли к ответственности 26 201 человека, в том числе за нарушение запрета курения - 583 пассажира.



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Комментарии ( 4 )

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Sir S (Посетители) Сегодня, 17:17
Почему наши земляки отличаются именно такими "подвигами"? 18 лет и уже отрицание норм общества, а что дальше будет.
 
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GOAT (Посетители) Сегодня, 16:43
Курить уже давно не модно, это отсталый парнишка)))
 
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rastolkuy (Посетители) Сегодня, 14:48
А насвай можно?

i
 
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babe (Посетители) Сегодня, 14:37
Как всегда на весь Казахстан прославился Мангистау
 
 

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