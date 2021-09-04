Курение на борту самолета обернётся крупным штрафом для юноши из Мангистау

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Инцидент произошёл 3 сентября на борту воздушного судна сообщением Актау - Алматы.



В линейный отдел полиции аэропорт поступило сообщение о том, что среди пассажиров авиарейса находится правонарушитель.



Стражи порядка составили на него протокол по части 1-2 статьи 441 КоАП РК (Потребление табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них, на борту воздушного судна).



Теперь ему предстоит выплатить штраф в размере 50 месячных расчётных показателей, а именно 145 850 тенге.



За различные административные правонарушения с начала года транспортные полицейские привлекли к ответственности 26 201 человека, в том числе за нарушение запрета курения - 583 пассажира.