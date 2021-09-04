«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 04 Сентября
+21...+21
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 424.85 KZT
  • €1 = 504.21 KZT
  • 1 RUB = 5.84 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:08

Просмотров: 1592

Пожар в вагоне: Начальника поезда осудили в Мангистау

В отношении начальника грузового вагона, по вине которого произошёл пожар и погиб человек, вынесен приговор в Бейнеуском районном суде.

Фото из доступных источников
По материалам дела, сотрудник железнодорожной станции вместе со своими коллегами 13 декабря прошлого года вышел в командировку со станции Мангистау на грузовом цифровом почтовом вагоне, который был соединён с пассажирским поездом сообщением Мангистау-Актобе.

Железнодорожники самостоятельно готовили еду на своих дежурствах, использовав небольшой пятилитровый газовый баллон и мини-газовую печь. В момент приготовления пищи газовый баллон взорвался и в вагоне произошёл пожар. Все лица, находящиеся внутри, получили телесные повреждения и были помещены в Бейнеускую центральную районную больницу. В реанимационном отделении погиб проводник.

В главном судебном разбирательстве подсудимый полностью признал предъявленное ему обвинение и попросил у потерпевших извинения. У судьи же он просил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.

Приговором суда начальника грузового вагона признали виновным по части 2 статьи 292 УК РК (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия) и части 2 статьи 156 УК РК (Нарушение правил охраны труда, правил техники безопасности, совершенное лицом, на которого возложены обязанности по организации или обеспечению соблюдения, нарушение, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью).

Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на два года с привлечением к общественным работам на срок 100 часов. Кроме этого, он лишён права заниматься почтовой и дорожной деятельностью сроком на два года.

Подсудимый вправе обжаловать приговор.

Напомним, пять человек пострадали во время пожара в вагоне поезда Мангистау-Актобе.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика