Пожар в вагоне: Начальника поезда осудили в Мангистау

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По материалам дела, сотрудник железнодорожной станции вместе со своими коллегами 13 декабря прошлого года вышел в командировку со станции Мангистау на грузовом цифровом почтовом вагоне, который был соединён с пассажирским поездом сообщением Мангистау-Актобе.
Железнодорожники самостоятельно готовили еду на своих дежурствах, использовав небольшой пятилитровый газовый баллон и мини-газовую печь. В момент приготовления пищи газовый баллон взорвался и в вагоне произошёл пожар. Все лица, находящиеся внутри, получили телесные повреждения и были помещены в Бейнеускую центральную районную больницу. В реанимационном отделении погиб проводник.
В главном судебном разбирательстве подсудимый полностью признал предъявленное ему обвинение и попросил у потерпевших извинения. У судьи же он просил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.
Приговором суда начальника грузового вагона признали виновным по части 2 статьи 292 УК РК (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия) и части 2 статьи 156 УК РК (Нарушение правил охраны труда, правил техники безопасности, совершенное лицом, на которого возложены обязанности по организации или обеспечению соблюдения, нарушение, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью).
Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на два года с привлечением к общественным работам на срок 100 часов. Кроме этого, он лишён права заниматься почтовой и дорожной деятельностью сроком на два года.
Подсудимый вправе обжаловать приговор.
Напомним, пять человек пострадали во время пожара в вагоне поезда Мангистау-Актобе.
Железнодорожники самостоятельно готовили еду на своих дежурствах, использовав небольшой пятилитровый газовый баллон и мини-газовую печь. В момент приготовления пищи газовый баллон взорвался и в вагоне произошёл пожар. Все лица, находящиеся внутри, получили телесные повреждения и были помещены в Бейнеускую центральную районную больницу. В реанимационном отделении погиб проводник.
В главном судебном разбирательстве подсудимый полностью признал предъявленное ему обвинение и попросил у потерпевших извинения. У судьи же он просил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.
Приговором суда начальника грузового вагона признали виновным по части 2 статьи 292 УК РК (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия) и части 2 статьи 156 УК РК (Нарушение правил охраны труда, правил техники безопасности, совершенное лицом, на которого возложены обязанности по организации или обеспечению соблюдения, нарушение, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью).
Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на два года с привлечением к общественным работам на срок 100 часов. Кроме этого, он лишён права заниматься почтовой и дорожной деятельностью сроком на два года.
Подсудимый вправе обжаловать приговор.
Напомним, пять человек пострадали во время пожара в вагоне поезда Мангистау-Актобе.
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