Бизнесмен возвёл футбольное поле для жителей Актау

В общеобразовательной школе №15 теперь появилась новая спортивная площадка. Инициатором строительства выступил актауский бизнесмен Бауыржан Жакыпов.Площадь спортивного объекта современного типа составляет 1500 квадратных метров. Это вдвое больше, чем старая площадка в школе, как отметил директор школы Аскар Досов.Кроме этого, площадка освещается и оснащена видеонаблюдением.Вечером на поле смогут поиграть в футбол и жители 14 микрорайона.Школа №15 была открыта в 1985 году. На сегодняшний день в ней обучаются 850 учеников. Руководство учебного заведения поблагодарило предпринимателя за такой подарок. На данном поле в будущем планируется организовывать различные игры и спортивные мероприятия.