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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:41

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Бизнесмен возвёл футбольное поле для жителей Актау

Новое спортивное поле предприниматель подарил школе № 15. Там смогут играть в футбол и жители 14 микрорайона, сообщает пресс-служба городского акимата.

Фото предоставили в городском акимате
В общеобразовательной школе №15 теперь появилась новая спортивная площадка. Инициатором строительства выступил актауский бизнесмен Бауыржан Жакыпов.

Площадь спортивного объекта современного типа составляет 1500 квадратных метров. Это вдвое больше, чем старая площадка в школе, как отметил директор школы Аскар Досов.

Бизнесмен возвёл футбольное поле для жителей Актау


Кроме этого, площадка освещается и оснащена видеонаблюдением.

Вечером на поле смогут поиграть в футбол и жители 14 микрорайона.

Школа №15 была открыта в 1985 году. На сегодняшний день в ней обучаются 850 учеников. Руководство учебного заведения поблагодарило предпринимателя за такой подарок. На данном поле в будущем планируется организовывать различные игры и спортивные мероприятия.

Бизнесмен возвёл футбольное поле для жителей Актау



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