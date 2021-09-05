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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:21

Просмотров: 1040

Коронавирус выявлен у 219 человек в Мангистау

За прошедшие сутки в Мангистауской области COVID-19 официально зарегистрировали у 219 человек, сообщает coronavirus2020.kz.

Фото из доступных источников
По состоянию на 5 сентября в регионе зафиксировано 219 новых случаев коронавируса и 281 факт выздоровления.

Лидером по числу заражений за сутки в Казахстане является Алматы, там зафиксировано 1169 заражений. На втором месте Карагандинская область - 504 заболевших с положительными ПЦР на коронавирусную инфекцию, замыкает тройку Алматинская область. Там коронавирус подтвердился у 327 человек.

С начала пандемии в Мангистауской области зарегистрировано 21 047 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 16 353 человека.

Мангистау остаётся аутсайдером по темпам вакцинации. Так, I-м компонентом провакцинированы 143 852 человека, II-м компонентом - 110 481 человек.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации на 5 сентября, наш регион остаётся в «красной» зоне наряду с городами Нур-Султан, Алматы, Шымкент, а также Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областями.

В «жёлтой» зоне Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская и Северо-Казахстанская области.

В «зелёной» зоне по-прежнему только Туркестанская область.



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Комментарии ( 1 )

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OlegVak (Посетители) Сегодня, 12:17
"С начала пандемии в Мангистауской области зарегистрировано 21 047 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 16 353 человека." а остальных, почти 5 000 человек летальный исход?
 
 

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