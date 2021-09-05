Коммунальщики обновили «зебру» и установили знак после жалобы жителя Актау

Местный житель Дмитрий указал на «зебру», которая находится на въезде в 14 микрорайон, напротив «Halyk Bank» в 9 микрорайоне.На тротуаре валялся дорожный знак «Пешеходный переход».В пресс-службе «Кала жолдары» уточнили, что работники предприятия обновили дорожную разметку. Дорожный знак тоже был установлен после недавнего ДТП.Финансовые средства на данные работы выделены из бюджета.