Коммунальщики обновили «зебру» и установили знак после жалобы жителя Актау

Фото предоставили в «Кала жолдары»
Местный житель Дмитрий указал на «зебру», которая находится на въезде в 14 микрорайон, напротив «Halyk Bank» в 9 микрорайоне.
На тротуаре валялся дорожный знак «Пешеходный переход».
В пресс-службе «Кала жолдары» уточнили, что работники предприятия обновили дорожную разметку. Дорожный знак тоже был установлен после недавнего ДТП.
Финансовые средства на данные работы выделены из бюджета.
На тротуаре валялся дорожный знак «Пешеходный переход».
В пресс-службе «Кала жолдары» уточнили, что работники предприятия обновили дорожную разметку. Дорожный знак тоже был установлен после недавнего ДТП.
Финансовые средства на данные работы выделены из бюджета.
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